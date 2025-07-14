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Крестинин: Кыргызстан успешно сыграл в отборе ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Бывший наставник сборной Кыргызстана Александр Крестинин оценил выступление национальной команды Кыргызстана в отборочном цикле чемпионата мира-2026, а также поздравил сборную Узбекистана с историческим выходом на мундиаль. Его слова приводит Sports.kz со ссылкой на Championat.Asia.

"Поздравляю узбекский народ с выходом на чемпионат мира. Очень рад за команду и страну, которая мне не безразлична. Будем болеть за сборную Узбекистана на ЧМ-2026", - отметил Крестинин.

Комментируя итоги отборочного этапа, специалист подчеркнул, что сборная Кыргызстана показала достойный и успешный футбол, несмотря на статус андердога:

"Кыргызстанцы набрали достойное количество очков. Могло быть больше, но могло и меньше. В целом - очень хороший результат. Однако сравнивать с Узбекистаном, который изначально считался фаворитом группы, я бы не стал. Эти команды пока в разных весовых категориях", - отметил он.

По его словам, Узбекистан и Иран вышли на чемпионат мира напрямую, в то время как ОАЭ и Катар прошли в четвертый квалификационный раунд. Кыргызстан и КНДР остались за бортом основной борьбы, но получили утешительную путевку на Кубок Азии.

Крестинин также обратил внимание на важность системной подготовки в молодежном футболе:

"Если молодежные команды не выигрывают трофеи, не пробиваются на крупные турниры, то и у главной сборной шансов меньше. Узбекистан за последнее десятилетие добился многого на молодежном уровне - это залог нынешнего успеха. Кыргызстану в этом направлении еще предстоит поработать".

Александр Крестинин возглавлял сборную Кыргызстана с 2014 по 2022 год и считается одним из самых успешных тренеров в истории кыргызского футбола


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URL: https://www.vb.kg/448073
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
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