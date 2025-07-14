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Трансфер Осимхена в "Галатасарай" под угрозой срыва

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- Самуэль Деди Ирие
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Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен может не перейти в "Галатасарай", несмотря на то, что турецкий клуб предложил "Наполи" 75 миллионов евро за его трансфер.

Как сообщает Sky Sport, итальянский клуб запросил дополнительные финансовые гарантии, которые "Галатасарай" пока не предоставил. В настоящее время переговоры продолжаются - представители обоих клубов находятся в Милане, где ведутся активные обсуждения по условиям сделки.

"Галатасарай" стремится выкупить нападающего после его яркого сезона в аренде: в кампании 2024/25 Осимхен забил 37 голов и отдал 8 результативных передач в 41 матче. Его выступление убедило руководство турецкого клуба сделать трансфер приоритетом лета.

Сделка может стать одной из крупнейших в истории турецкого футбола, и от её успешного завершения во многом зависит летняя трансферная кампания стамбульского клуба. Однако "Наполи" действует осторожно и может начать рассматривать предложения от других клубов, включая представителей английской Премьер-лиги, где Осимхен давно вызывает интерес.

Судьба трансфера решится в ближайшие дни. Если "Галатасарай" предоставит необходимые финансовые гарантии, сделка может быть оперативно завершена. В противном случае итальянцы откроют двери другим потенциальным покупателям.


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URL: https://www.vb.kg/448074
Теги:
Италия, Турция, футбол
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