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"Соглашение по границе между КР и РТ - это маленькая, но серьезная победа"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Подписанное между Кыргызстаном и Таджикистаном соглашение – это не просто юридический документ, а по сути инструмент политического взаимодействия, направленного на укрепление безопасности, обеспечение стабильности и развитие пограничных территорий. Такое мнение в рамках круглого стола: "Географические контуры ЕАЭС: значимость мирного урегулирования приграничных вопросов для евразийской интеграции" озвучил сотрудник ЖК КР Самат Каниметов.

"Налаженное приграничное сотрудничество – это основа для экономического роста, упрощение логистических цепочек, создание новых рабочих мест и главное – мира и добрососедства. Это актуально в рамках ЕАЭС, где открытые безопасные и эффективно функционирующие внешние рубежи играют ключевую роль", - подчеркнул он.

В этом контексте особую значимость, по словам спикера, приобретает роль Кыргызстана, как активного участника евразийской интеграции и сторонника открытого диалога: "Наша республика традиционно выступает за расширение регионального торгово-экономического сотрудничества, снятие избыточных барьеров, развитие приграничной инфраструктуры и создание благоприятного делового климата. Мы уверены, что подобные соглашения и совместные инициативы будут способствовать не только укреплению связей между нашими странами, но и в целом взаимодействия на пространстве ЕАЭС. Необходимо разрабатывать конкретные предложения и подходы, которые смогут укрепить мир и партнерство в нашем общем евразийском доме".

В свою очередь военный эксперт, ветеран спецслужб Нурлан Досалиев напомнил, что в настоящее время ЦА находится в центре внимания внешних сил, соответственно процессы, происходящие в регионе, во многом будут зависеть от исхода спецоперации на Украине и развития событий на театре военных действий между Ираном и Израилем.

По его словам, в США наступает кризис. И чтобы спасти свою экономику, доллар и т.д. им необходимо создать условия, чтобы оправдали бы формирование в нашем регионе военного консорциума, который в свою очередь будет продуцировать спрос и размещать больше заказов военного характера. В этих условиях конфликт на Ближнем Востоке выглядит совсем иначе. Какие бы позитивные процессы не происходили в ЦА и на Евразийском континенте в целом, западная военно-политическая структура при помощи своей военной машины пытается противодействовать любым положительным начинаниям.

"Почему именно Иран? Потому что это главная точка реализации транспортных коридоров со стороны Китая. Мы полагаем, что 12-дневная война между Ираном и Израилем закончилась, однако крупные военно-политические фигуры готовятся ко второй волне боевых действий на иранском направлении. Нам нужно все финансовые и экономические расчеты приводить в соответствие с этими явлениями. Наступил тот момент, когда экономика напрямую зависит от вопросов безопасности", - подчеркнул спикер.

Он напомнил, что по итогам недавнего саммита НАТО соглашение о выделении 5% своего ВВП на военные нужды подписали все страны, входящие в альянс, в том числе и Турция, которая при этом позиционирует себя лидером Организации тюркских государств, куда входят две из пяти республик ЦА, и еще одна является наблюдателем.

"И тут возникает вопрос, зачем нам надо находиться в этом объединении, позволяя через латентные скрытые операции военно-технического плана медленно вовлекать себя в орбиту военных технологий НАТО, когда в мире развернулась гонка вооружений? На фоне ирано-израильской войны Исламабад притормозил процесс развития своих портов, уделив больше внимания ракетной программе. Министерство обороны Пакистана заявило о разработке новой ядерной ракеты, дальность полета которой превышает 15 тыс. км, заявив о том, что она может достичь территории США", - поделился информацией Досалиев.

По его словам, недавний конфликт между Индией и Пакистаном, как и операция Иран – Израиль, был направлен против Китая, но в результате может пострадать и ЦА. В том числе от потенциальной многомиллионной волны беженцев, что негативно скажется на экономиках стран региона.

"США и Израиль уже прорабатывают этот вопрос на достаточно серьезном уровне. Поэтому, когда происходят подобные процессы, надо исходить из региональных интересов, которые определяются, прежде всего, географией. А для этого необходимо создавать и уплотнять региональные объединения, в том числе и финансово-экономического формата, такие как ЕАЭС, чтобы иметь возможность противостоять геополитическим процессам, которые могут отразиться на нас самым отрицательным образом", - подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, какова вероятность подключения мирного Афганистана в качестве торгово-экономического партнера Евразийского экономического союза, учитывая сохраняющиеся угрозы безопасности для стран ЦА с его стороны, спикер напомнил, что Кыргызстан, Казахстан и Россия вывели правящую группировку этой страны – Талибан из списка террористических организаций. При этом он подчеркнул, что Афганистан – это уникальная площадка, где не первый век отрабатываются военно-политические технологии мировых центров силы. И сейчас нынешнее руководство талибов, военно-политическую составляющую этого движения и то, что называется афганским народом, западные центры пытаются сориентировать с одной стороны против Ирана, с другой стороны направить на северные территории.

"Наша задача нейтрализовать негативное влияние и придать позитивный характер всем происходящим там процессам. В этом заинтересованы и сами талибы. Им важно решать народно-хозяйственные задачи, и мы должны помочь афганцам реализовать мирные технологии. Надо дать людям понять, что есть другой мир. Сегодня Узбекистан работает с Афганистаном по продуктовой линии. Другой вопрос – это границы и безопасность. И его всегда нужно иметь в виду, учитывая, что в северных афганских провинциях сосредоточены группы боевиков, аффилированные с ИГИЛ и другими международными террористическими организациями, которые курируют западные структуры. Они переместили эти бандформирования практически вплотную к нашим границам. И это реальная угроза", - подчеркнул ветеран спецслужб.

В этой связи он подчеркнул, что соглашение между Кыргызстаном и Таджикистаном было подписано очень своевременно, т.к. приграничная ситуация долгие годы служила триггером для различных конфликтов, а после того, как процедуры по демаркации были завершены, ни одного инцидента не произошло. По словам Н. Досалиева, это главный стабилизирующий фактор, который будет положительно влиять на решение, в том числе, экономических и финансовых вопросов.

По словам президента товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаила Петрова, тюркская идентичность и радикализация Афганистана – это части разработанной сто лет назад британской стратегии по сдерживанию экономического роста и разрушению добрососедства на пространстве Евразии.

В этой связи он напомнил, что экономика строится на ряде базовых направлений, которые, как правило, системно сшивают взаимоотношения в многолетние долгосрочные планы. И, прежде всего, это коммуникации, газо- и нефтепроводы, электроэнергия, железные дороги, водные каналы. Вся Центральная Азия в советское время рассматривалась, как единый взаимосвязанный экономический механизм. В 1980-х годах в эти цепочки был ввязан и Афганистан, который поставляя голубое топливо, взамен получал электроэнергию. Так происходила сшивка стран в эффективную хозяйственную систему, и все процессы осуществлялись на основе добрососедских принципов.

"В первые годы так называемой афганской войны, войска были введены, чтобы навести порядок и в первую очередь наладить транспортные артерии. Еще со времен Киплинга, когда он работал в штабе войск Великобритании, британцы просчитали, как только центральноазиатская часть имперской России достигнет Индийского океана, единственный сухопутный коридор к которому проходит через Афганистан, в Евразии произойдет экономический рост, который британцам не удастся сдержать", - поделился информацией спикер.

Сейчас на очередном витке истории, по его мнению, мир снова находится в той же самой ситуации. Сейчас в Афганистане есть две основные артерии. Одна из них – железная дорога по линии север – юг, которую уже на 30-35% построил Узбекистан. Вторая трасса в перпендикулярном направлении пересекает коридор Север – Юг и соединяет Китай с Ираном.

"Когда две эти дороги будут достроены, они в корне изменят центральноазиатскую логистику – у нас появится выход к Индийскому океану. Не допустить такого развития событий – вот в чем все эти годы там и были британские, плавно переходящие в американские, интересы. Вот зачем им нужен был воинственный замученный жизнью Афганистан, который превратили в клоаку, заразив большую часть населения наркоманией, заставив их сажать наркотики в огромных объемах. Это чисто подрывная деятельность, которая была направлена против наших стран и в первую очередь против нашего народного хозяйства. Афганцы трудолюбивый народ, и если им дать возможность интегрироваться в экономику, это будет огромная польза и для них, и для нас, как в транспортной, так и в добывающей сфере, учитывая, что Афганистан располагает обширными газовыми месторождениями", - поделился мнением Петров.

Он подчеркнул, что сегодня Кыргызстан, как и другие страны Центральной Азии, подвергаются попыткам влияния с разных сторон, в том числе со стороны турков, за которыми стоят британцы: "Мы видим, как хитро, с традиционным иезуитским подтекстом идет подчеркнутое вытравливание всего русского, включая язык, и противопоставление ему, так называемой тюркской идентичности. При этом напрочь игнорируется тот факт, что на самом деле у народов ЦА общие – алтайские – корни. А вот тюркскую связку, как часть стратегии по разрушению нашего многолетнего внутреннего добрососедства, придумали в хитрых заморских штабах столетие назад".

Такие шаги, если их не предупредить, по словам спикера, обязательно приведут к раздробленности Центральной Азии, которая в такой ситуации рискует превратиться в котел противоречий. А нужно это в первую тем, кто хочет забрать за копейки или вообще бесплатно природные богатства стран региона. Ради этого, уверен эксперт, и создаются все эти многолетние серьезные многоходовки, нацеленные на раздробление и последующее разграбление экономик стран ЦА.

"Я считаю, что мирное решение вопросов по кыргызско-таджикской границе – это маленькая, но очень серьезная победа, учитывая, что много лет этот конфликт специально поддерживался и подпитывался западными и прозападными организациями. Урегулирование приграничных споров даст импульс интеграции и развитию торгово-экономических отношений в нашем регионе. Например, когда Узбекистан изменил внешнеэкономические векторы, что позволило открыть несколько новых пограничных переходов, это подхлестнуло рост экономики. Сейчас мы получили шанс для огромного роста экономики. Нам нужно сконцентрироваться и вложиться в транспортные и логистические проекты, чтобы улучшить и сделать максимально комфортным процесс перемещения грузов, упростить таможенное оформление и т.д. Важно отрегулировать и финансовую логистику, чтобы в любом банке был и китайский вариант перечисления денег, и российский. Это поможет нам подняться на следующий экономический уровень. И все созданные организации ШОС, ОДКБ, ЕАЭС должны сыграть в этом свою важную роль", - добавил Петров.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".


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URL: https://www.vb.kg/448079
Теги:
граница, Таджикистан, Центральная Азия, Кыргызстан
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