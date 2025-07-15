Создана Чуйская агропромышленная зона

В селе Нурманбет Ысык-Атинского района Чуйской области состоялась торжественная церемония закладки капсулы, связанная с основанием "Чуйской агропромышленной зоны", которая реализуется со стороны ОАО "Кыргыз Агрохолдинг". Мероприятие ознаменовало собой начало масштабного инвестиционного проекта, направленного на развитие агропромышленного потенциала Кыргызской Республики.

В церемонии приняли участие представители государственных органов, делегации инвесторов, зарубежных партнёров, а также местные жители.

Капсулу времени заложил заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Бакытбек Торобаев:

"Этот масштабный проект будет реализован по инициативе и поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в соответствии с основным направлением деятельности Кабинета Министров и общей государственной политикой – поддержки сельского хозяйства, модернизации агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности страны" – сказал он, выступая на церемонии закладки капсулы.

Особым событием мероприятия стало подписание двух важных соглашений, которые дадут мощный импульс для дальнейшего развития проекта:

- Инвестиционное соглашение между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и южнокорейской компанией "DOD Company" на сумму 12,0 миллионов долларов США.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в сфере животноводства мясного направления, логистики и внедрения современных аграрных технологий.

Рамочное соглашение между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и ОсОО "Асыл Тери" также на общую сумму 12,0 миллионов долларов США. Данное соглашение охватывает направления по переработке шкур сельскохозяйственных животных, в частности строительства кожевенного завода с проектной мощностью 24 тонны шкур в сутки, экспортному потенциалу и созданию новых рабочих мест.

"Чуйская агропромышленная зона" станет ключевым элементом в реализации стратегии по продовольственной безопасности, увеличению добавленной стоимости аграрной продукции и привлечению инвестиций в аграрный сектор Кыргызстана.