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В селе Сары-Ой стартовал международный турнир DORDOI CUP-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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В селе Сары-Ой на побережье озера Иссык-Куль стартовал традиционный международный футбольный турнир DORDOI CUP-2025. В соревнованиях участвуют юные футболисты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России в возрастной категории 2011–2016 годов рождения.

В первом матче команда Академии "Дордой" 2011 года рождения под руководством Дастана Исаева одержала уверенную победу над хозяевами турнира - командой "Сары-Ой" со счётом 6:0.

Также воспитанники Академии "Дордой" 2013 года рождения обыграли гостей из Караганды со счётом 1:0.

Организаторы поздравили участников с успешным началом и пожелали удачи в дальнейшем ходе соревнований.


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URL: https://www.vb.kg/448092
Теги:
Иссык-Кульская область, футбол, Кыргызстан
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