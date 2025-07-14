В селе Сары-Ой стартовал международный турнир DORDOI CUP-2025

В селе Сары-Ой на побережье озера Иссык-Куль стартовал традиционный международный футбольный турнир DORDOI CUP-2025. В соревнованиях участвуют юные футболисты из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России в возрастной категории 2011–2016 годов рождения.

В первом матче команда Академии "Дордой" 2011 года рождения под руководством Дастана Исаева одержала уверенную победу над хозяевами турнира - командой "Сары-Ой" со счётом 6:0.

Также воспитанники Академии "Дордой" 2013 года рождения обыграли гостей из Караганды со счётом 1:0.

Организаторы поздравили участников с успешным началом и пожелали удачи в дальнейшем ходе соревнований.