Турнир по тяжёлой атлетике в память о Митале Шарипове пройдёт в Бишкеке

14 июля 2025 года в спортивном комплексе "Газпром" в Бишкеке состоится республиканский турнир по тяжёлой атлетике, посвящённый памяти Заслуженного мастера спорта Кыргызской Республики Митала Шарипова.

В соревнованиях примут участие спортсмены из всех регионов Кыргызстана. Организаторами турнира выступили специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва и Федерация тяжёлой атлетики Кыргызской Республики.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

Мужчины: 49 кг, 56 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 94 кг, 110 кг и свыше 110 кг

Женщины: 48 кг, 53 кг, 63 кг, 69 кг, 77 кг и свыше 77 кг

Турнир станет значимым событием в спортивной жизни страны и даст возможность молодым тяжелоатлетам проявить себя на высоком уровне.