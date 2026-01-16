Погода
Кыргызстан обсудил с ЮНЕСКО новые проекты и дальнейшее сотрудничество

- Назгуль Абдыразакова
В Париже состоялась первая встреча постоянного представителя Кыргызстана при ЮНЕСКО Садыка Шер-Нияза с новым генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Аль-Анани. Стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и расширять участие Кыргызстана в работе Организации. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Кыргызстан заявил о приверженности вопросам защиты культурного и исторического наследия и напомнил, что был избран в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годы. Садык Шер-Нияз отметил, что страна достигла значимого прогресса в устойчивом развитии благодаря политической стабильности и экономическому росту, что позволяет ставить более амбициозные цели.

Среди приоритетов Кыргызстана - адаптация к изменению климата, сохранение водных и наземных экосистем, снижение бедности и развитие креативной индустрии.

Глава ЮНЕСКО Халед Аль-Анани высоко оценил активную роль Кыргызстана в работе Организации, особенно в продвижении культурных проектов. Он выразил готовность рассмотреть предоставление патронажа ЮНЕСКО двум крупным мероприятиям - VI Всемирным играм кочевников и Международному Иссык-Кульскому форуму имени Чингиза Айтматова.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.


Садык Шер-Нияз, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, ЮНЕСКО
