В Бишкеке задержана женщина по делу о сбыте сильнодействующих препаратов

В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщает ГУВД столицы.

Оперативная информация о противоправной деятельности неизвестной женщины, условно обозначенной как "Н", поступила в Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД столицы. Следственная служба УВД Октябрьского района зарегистрировала материал и начала производство.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий по улице Арстанбек гражданин 2001 года рождения добровольно передал сотрудникам милиции три таблетки препарата "Л.", сообщив, что приобрёл их у упомянутой женщины.

Оперуполномоченные СБНОН ГУВД г. Бишкек задержали гражданку Н.С., 1971 года рождения. При санкционированном обыске по месту её проживания совместно со следственной службой были обнаружены и изъяты 72 единицы препарата "Т." и 61 единица "Л.". Задержанная водворена в ИВС.

ГУВД напоминает, что незаконный оборот сильнодействующих лекарственных средств влечёт уголовную ответственность. Гражданам рекомендуют воздерживаться от участия в подобных действиях и сообщать о нарушениях в органы внутренних дел. Анонимность гарантируется.


URL: https://www.vb.kg/448102
Теги:
задержание, лекарства, Бишкек
