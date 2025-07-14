ГКНБ задержаны преподаватели медвуза за продажу дипломов иностранцам

ГКНБ КР раскрыл коррупционную схему в частном вузе "Международный медицинский университет". Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны отдельные представители профессорско-преподавательского состава.

По версии следствия, они, действуя в сговоре с иностранными гражданами, за денежное вознаграждение подделывали учебные и экзаменационные ведомости. Причем многие из "студентов" фактически даже не находились на территории Кыргызстана.

После завершения мнимого "обучения" им незаконно выдавались дипломы о высшем медицинском образовании.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются все причастные лица.