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ГКНБ задержаны преподаватели медвуза за продажу дипломов иностранцам

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР раскрыл коррупционную схему в частном вузе "Международный медицинский университет". Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны отдельные представители профессорско-преподавательского состава.

По версии следствия, они, действуя в сговоре с иностранными гражданами, за денежное вознаграждение подделывали учебные и экзаменационные ведомости. Причем многие из "студентов" фактически даже не находились на территории Кыргызстана.

После завершения мнимого "обучения" им незаконно выдавались дипломы о высшем медицинском образовании.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются все причастные лица.


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URL: https://www.vb.kg/448105
Теги:
вуз, задержание, Кыргызстан, ГКНБ
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