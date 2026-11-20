В Генеральной прокуратуре Кыргызстана состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику работников прокуратуры. Генеральный прокурор Малик Бектурганов поздравил сотрудников и поставил перед ними задачи по обеспечению законности и защите прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, глава надзорного органа подчеркнул особую роль прокуратуры в обеспечении верховенства закона, защите прав и свобод граждан, а также интересов государства и общества.

Он отметил, что эффективный прокурорский надзор является одним из важных условий укрепления доверия населения к государству и справедливости.

Генеральный прокурор поручил сотрудникам внимательно рассматривать каждое обращение граждан, своевременно принимать законные и обоснованные решения, а также оперативно и принципиально реагировать на любые нарушения законодательства независимо от того, кем они допущены.

Кроме того, он сообщил, что при поддержке главы государства проводится ряд важных мероприятий, направленных на развитие органов прокуратуры и повышение эффективности их деятельности.

Бектурганов призвал сотрудников оправдывать доверие государства и общества, добросовестно и профессионально выполнять возложенные на них обязанности. Он пожелал им здоровья, семейного благополучия и успехов в службе.

В завершение мероприятия состоялось награждение сотрудников прокуратуры, отличившихся образцовым исполнением служебных обязанностей и профессиональными достижениями.