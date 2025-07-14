Рыскельди Старбеков получил спецприз от президента Беларуси Лукашенко

На международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Витебск-2" специальным призом Президента Республики Беларусь "Славянская надежда" за лучшее воплощение славянской темы в вокальном искусстве отмечен представитель Кыргызстана Рыскельди Старбеков

Вручая награду обладателю, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич отметила:

- Фестивальная неделя полна событиями и новыми именами, которые мы открываем сегодня на этой сцене. Мы стали свидетелями исключительного события: на фестивальной витебской сцене зажигаются новые звезды. Наша любимая Беларусь - хорошая стартовая площадка для появления новых имен в эстрадном