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Рыскельди Старбеков получил спецприз от президента Беларуси Лукашенко

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- Светлана Лаптева
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На международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Витебск-2" специальным призом Президента Республики Беларусь "Славянская надежда" за лучшее воплощение славянской темы в вокальном искусстве отмечен представитель Кыргызстана Рыскельди Старбеков

Вручая награду обладателю, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич отметила:

- Фестивальная неделя полна событиями и новыми именами, которые мы открываем сегодня на этой сцене. Мы стали свидетелями исключительного события: на фестивальной витебской сцене зажигаются новые звезды. Наша любимая Беларусь - хорошая стартовая площадка для появления новых имен в эстрадном


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URL: https://www.vb.kg/448114
Теги:
Беларусь, Кыргызстан, артисты эстрады
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