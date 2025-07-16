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Давлетбаков рассказал, как почти 30 лет шел к возвращению джейранов в КР

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- Светлана Лаптева
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В представительстве ПРООН в Кыргызстане прошла встреча с известным зоологом, кандидатом биологических наук, основателем и председателем общественного объединения "Фонд Аргали" Аскаром Давлетбаковым. Ученый рассказал сотрудникам ПРООН о многолетней работе по возвращению джейранов в родной ареал обитания, а именно в степи Иссык-Кульской области.

Напомним, в мае 2024 года Центр "Жейрен-Ордо", расположенный в Тонском районе, посетил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава государства призвал население и местные органы власти оказывать всестороннюю поддержку проектам по сохранению биоразнообразия и защите исчезающих видов.

Аскар Давлетбаков рассказал, как родилась идея вернуть джейранов в дикую природу Кыргызстана, но реализовать ее оказалось делом не одного дня и даже не одного десятилетия.

- Почти 30 лет ушло на поиски поддержки, на согласование с госорганами, на преодоление бюрократии и поиск реальных возможностей для реинтродукции исчезнувшего вида. Я знал, что один человек с этим не справится. Это должно быть на уровне государства, - рассказал он.

Долгие годы инициатива Давлетбакова оставалась без ответа. Прорыв случился только в 2021 году, когда Фонд "Аргали" получил поддержку Программы малых грантов ГЭФ, реализуемой ПРООН в партнёрстве с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Именно благодаря этому проекту и международному сотрудничеству с узбекскими специалистами удалось привезти из питомника в Узбекистане 15 джейранов. Позже, при поддержке международной организации NABU, были закуплены и другие особи. Но сама транспортировка - лишь начало большого пути.

- Самое сложное не перевезти джейранов. Самое сложное - это люди, - признается Давлетбаков. - Джейраны исчезли, в том числе, из-за браконьерства. И теперь главное убедить местное население, что это не дичь, а национальное достояние, экологический и экономический актив.

Аскар Давлетбаков и его команда ведут активную просветительскую работу с местными жителями. Им объясняют, что джейраны способствуют восстановлению пастбищ, участвуют в сохранении природного баланса и могут стать частью устойчивого экотуризма, привлекающего туристов и инвестиции в регион.

После визита президента интерес к проекту со стороны чиновников заметно возрос: начались подвижки в вопросах выделения земель, согласований и организационной поддержки на местах.

Проект по возвращению джейранов в Кыргызстан - это не просто охрана одного исчезающего вида. Это важный вклад в реализацию Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (NBSAP) и движение к устойчивому управлению природными ресурсами.

В ближайшее время запланирован первый выпуск джейранов в дикую природу: 25 особей, оснащённых GPS-ошейниками, будут выпущены в степях Тонского района. Это станет кульминацией многолетней работы и началом новой главы.

- Я думал, что самое трудное - это довезти их и оформить документы. Но оказалось, самое сложное - это сохранить их в природе, среди людей, - говорит Давлетбаков.

Будущее джейранов в руках местных сообществ. Если именно жители региона станут их первыми защитниками, джейраны снова станут частью живой природы Кыргызстана. А сама страна примером того, как можно вернуть утраченное.


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URL: https://www.vb.kg/448117
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, животные
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