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США закрывают доступ к спутниковым метеоданным

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- Светлана Лаптева
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С конца июля Министерство обороны США ограничит публичный доступ к метеорологическим данным, получаемым с военных спутников. В Пентагоне объяснили это решение соображениями кибербезопасности. Однако эксперты предупреждают: последствия этого шага могут быть серьёзными - особенно для учёных, синоптиков и стран с ограниченными ресурсами.

На протяжении десятилетий программа Defence Meteorological Satellite Program обеспечивала ВС США и гражданские службы по всему миру актуальной информацией о состоянии атмосферы и океанов. Снимки с орбиты помогали прогнозировать ураганы, отслеживать движение штормов, оценивать уровень ледового покрова и изучать климатические изменения. Данные, собираемые с трёх спутников и обрабатываемые на военной базе в Небраске, были доступны для научного сообщества. Теперь этот канал будет закрыт.

Но это не единственное ограничение: в США также планируют закрыть обсерваторию Мауна-Лоа на Гавайях - ключевую научную площадку, которая с 1958 года вела замеры содержания углекислого газа в атмосфере. Это один из старейших и наиболее надёжных источников информации о глобальных выбросах парниковых газов.

Ситуация вызывает тревогу у специалистов. В Национальном центре данных по снегу и льду уже заявили, что отсутствие свежих спутниковых снимков о состоянии арктических льдов может создать угрозу международному судоходству. Центр надеется компенсировать пробел за счёт японских спутников, однако признаёт: качество и своевременность таких данных будет уступать прежнему уровню.

Особенно уязвимыми оказываются страны с ограниченными техническими возможностями. Многие бедные государства в тропических регионах использовали американские данные для раннего предупреждения о надвигающихся штормах. Теперь они лишаются этой возможности, что увеличивает риск жертв и разрушений.

- Метеорология - это система, где малейшие колебания давления, температуры или ветра могут иметь последствия в другой точке земного шара, - объясняет метеоролог Петер Книпперц из Института технологий Карлсруэ. - Потеря даже части спутниковой информации приводит к снижению точности прогнозов и повышает неопределённость.

Решение США грозит не только ухудшением качества погоды на экранах смартфонов. Это - удар по международному научному сотрудничеству, по усилиям в борьбе с климатическим кризисом и системам реагирования на природные катастрофы.

Мир становится менее информированным - и, значит, более уязвимым.


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URL: https://www.vb.kg/448121
Теги:
США
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