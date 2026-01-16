В Караташ-Жапырыке обеспечили диким животным корма на зимний период

В Нарынской области специалисты заповедника Караташ-Жапырык провели зимнюю подкормку диких парнокопытных животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. По ее данным, мероприятия прошли 13–14 января 2026 года на участке Караташ и направлены на поддержку животных в период нехватки естественного корма.

Сотрудники заповедника разложили заранее заготовленные природные корма: сено, веточный корм и соль. Эти меры помогают улучшить условия питания животных зимой, снизить стрессовые факторы и сохранить популяции в стабильном состоянии.

Караташ-Жапырыкский государственный природный заповедник является одной из ключевых экосистем центральных гор Кыргызстана. Здесь обитают архар, кулжа, горный козёл, марал, косуля, а также хищники: волк, снежный барс, рысь и другие виды. Заповедник известен и богатым разнообразием птиц, включая горного гуся, чёрного аиста, журавля-красавку и беркута.