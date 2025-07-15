Минсельхоз КР рекомендует фермерам сеять сафлор

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует фермерам сеять сафлор. Эта рекомендация основана на высокой экономической эффективности культуры, её устойчивости к засухе, способности расти на почвах с низким плодородием, а также на возможностях выращивания сафлора на малопродуктивных пастбищах.

Выращивание сафлора способствует повышению продовольственной безопасности и диверсификации сельскохозяйственного производства в стране. В условиях изменения климата эта культура представляет собой рациональное агротехническое решение для получения стабильного урожая при минимальных водных затратах.

По итогам 2024 года в Кыргызской Республике сафлором было засеяно 9 804 гектара, с которых собрано 10 667,6 тонн урожая. Средняя урожайность составила 10,9 центнера с гектара.

Сафлор отличается высоким содержанием масла - до 30–40%, в зависимости от сорта. Сафлоровое масло широко используется в пищевой промышленности, фармацевтике и косметологии благодаря высокому содержанию ненасыщенных жирных кислот и полезным биологически активным веществам.

После отжима масла остаётся жмых, который применяется как высокобелковый корм для сельскохозяйственных животных, что делает сафлор не только масличной, но и кормовой культурой.

Министерство призывает аграриев рассмотреть возможность расширения посевов сафлора как перспективной и устойчивой культуры, в том числе на малопродуктивных пастбищах. Это будет способствовать эффективному использованию земельных ресурсов, развитию устойчивого сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности страны.