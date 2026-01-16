В столице контролируют цены на мясо и проводят регулярные рейды

:

В Бишкеке на постоянной основе проводится контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары, включая говядину и баранину. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Мониторинг осуществляется во исполнение приказа Министерства экономики и коммерции КР от 7 августа 2025 года № 140 о введении временного государственного регулирования цен на мясо (говядина и баранина, кроме бескостного).

Свердловская, Первомайская, Ленинская и Октябрьская районные администрации совместно с представителями антимонопольной службы, ветеринарной службы, налоговых органов и других уполномоченных структур проводят регулярные рейдовые и мониторинговые мероприятия на рынках и в торговых точках города.

Проверки осуществляются на рынках "ТРК Ош базары", "Орто-Сай", "Аламедин", "Дордой", "Азиз", а также в торговых сетях Маркеты, Глобус, Азия и других объектах торговли.

Во время мониторинга предпринимателям разъясняют недопустимость необоснованного повышения цен и необходимость соблюдения установленных предельных розничных цен. Особое внимание уделяется контролю максимальной стоимости говядины и баранины - не выше 680 сомов за килограмм.

Параллельно рассматриваются меры по расширению торговли мясной продукцией по социально значимым ценам, включая выделение торговых мест без посредников и открытие дополнительных точек реализации.

В связи с прекращением с 14 января 2026 года оптовой торговли мясной продукцией на Ошском рынке на территории скотного рынка "Алтын-Така" начал работу новый оптовый павильон "Чуйгюн", соответствующий санитарным и ветеринарным требованиям. В настоящее время оптовая торговля мясом ведется именно там.

Розничная реализация продолжается на той же территории в павильоне "Таза адал эт", где жители могут приобрести качественную и безопасную мясную продукцию.

Все точки продажи мяса с Ошского рынка полностью переехали на рынок "Алтын-Така". Павильон "Чуйгюн" обеспечивает покупателей мясом как по оптовым, так и по розничным ценам.

Актуальные оптовые цены: баранина - 640–680 сомов, говядина - 640–680 сомов, конина - 540–560 сомов. Розничные цены - от 660 сомов.

Рейдовые мероприятия и мониторинг цен проводятся на регулярной основе.