Погода
$ 87.34 - 87.80
€ 101.57 - 102.42

В столице контролируют цены на мясо и проводят регулярные рейды

331  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

:

В Бишкеке на постоянной основе проводится контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары, включая говядину и баранину. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Мониторинг осуществляется во исполнение приказа Министерства экономики и коммерции КР от 7 августа 2025 года № 140 о введении временного государственного регулирования цен на мясо (говядина и баранина, кроме бескостного).

Свердловская, Первомайская, Ленинская и Октябрьская районные администрации совместно с представителями антимонопольной службы, ветеринарной службы, налоговых органов и других уполномоченных структур проводят регулярные рейдовые и мониторинговые мероприятия на рынках и в торговых точках города.

Проверки осуществляются на рынках "ТРК Ош базары", "Орто-Сай", "Аламедин", "Дордой", "Азиз", а также в торговых сетях Маркеты, Глобус, Азия и других объектах торговли.

Во время мониторинга предпринимателям разъясняют недопустимость необоснованного повышения цен и необходимость соблюдения установленных предельных розничных цен. Особое внимание уделяется контролю максимальной стоимости говядины и баранины - не выше 680 сомов за килограмм.

Параллельно рассматриваются меры по расширению торговли мясной продукцией по социально значимым ценам, включая выделение торговых мест без посредников и открытие дополнительных точек реализации.

В связи с прекращением с 14 января 2026 года оптовой торговли мясной продукцией на Ошском рынке на территории скотного рынка "Алтын-Така" начал работу новый оптовый павильон "Чуйгюн", соответствующий санитарным и ветеринарным требованиям. В настоящее время оптовая торговля мясом ведется именно там.

Розничная реализация продолжается на той же территории в павильоне "Таза адал эт", где жители могут приобрести качественную и безопасную мясную продукцию.

Все точки продажи мяса с Ошского рынка полностью переехали на рынок "Алтын-Така". Павильон "Чуйгюн" обеспечивает покупателей мясом как по оптовым, так и по розничным ценам.

Актуальные оптовые цены: баранина - 640–680 сомов, говядина - 640–680 сомов, конина - 540–560 сомов. Розничные цены - от 660 сомов.

Рейдовые мероприятия и мониторинг цен проводятся на регулярной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448129
Теги:
мэрия, цены, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  