Рынки и магазины Кыргызстана объявили бойкот электронным кошелькам

- Бакыт Басарбек
В магазинах и на рынках Кыргызстана произошел массовый "откат" в прошлое. Покупатели, привыкшие оплачивать покупки в один клик через O!Money, MegaPay или "ЭЛСОМ", стали сегодня натыкаться на категоричное: "Только наличные!". В этом убедился и корреспондент VB.KG, прошедший по некоторым рынкам города. Кажется, амбициозный план по цифровизации экономики Кыргызстана дал сбой, превратившись в классическую схему "шаг вперед и два назад".

Как выяснилось, причина не в техническом сбое, а в закручивании гаек со стороны Государственной налоговой службы (ГНС). С 2026 года правила игры для бизнеса радикально изменились, то есть использовать электронные кошельки, зарегистрированные на физлиц или родственников, теперь строго запрещено. За обычный перевод на личный номер продавца теперь грозят внушительные штрафы: 20 000 сомов для физических лиц и 65 000 сомов для компаний. Более того, налоговики получили право списывать долги напрямую с электронных счетов.

Да, действительно, многие предприниматели годами работали "по-простому", принимая оплату на свои личные кошельки. ГНС называет это "уходом в тень" и сокрытием реальных доходов. Позиция государства жесткая: любой QR-код или кошелек должен быть официально оформлен на ИП или юрлицо. Чтобы налоги проходили корректно, бизнесменам теперь нужно использовать специальные коды из личного кабинета Salyk.kg.

Налоговая служба уже начала "охоту" за нарушителями. Мониторинг показал, что львиная доля торговцев продолжает пользоваться личными аккаунтами своих близких. В ГНС предупреждают, что использование кошельков, оформленных на "третьих лиц", категорически недопустимо. Это не только лишает бюджет налогов, но и ставит в неравные условия тех, кто работает честно.

В тоже время пока государство борется с теневой экономикой, а бизнес пытается перестроиться под новые требования, страдает обычный горожанин. Вместо удобного смартфона в руках снова оказываются бумажные купюры.

Станет ли этот "наличный период" временным замешательством или мы надолго застрянем в очередях к банкоматам, зависит от того, как быстро малый бизнес сможет (или захочет) легализовать свои цифровые расчеты. Но пока реальность такова, что цифровизация разбилась о суровый налоговый контроль.


