Почему экс-глава Налоговой Абдувапов отделался штрафом? Ответ ГКНБ

ГКНБ КР разъяснил детали приговора экс-главе ГНС и его заместителю. По данным ведомства, бывший председатель Налоговой службы Алтынбек Абдувапов и его заместитель Исламбек Кыдыргычов были осуждены по старой редакции Уголовного кодекса, так как совершили преступление до ужесточения наказания за коррупцию.

По данным ведомства, Абдувапов и остальные фигуранты дела в ходе следствия полностью признали вину и возместили государству ущерб в размере 4 млрд 307 млн сомов, что составляет более 49 млн долларов США. Это позволило заключить процессуальное соглашение о признании вины и назначить наказание в виде штрафа, предусмотренного прежними нормами закона.

В ГКНБ уточнили, что задержание фигурантов состоялось 6 декабря 2024 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 337 УК КР ("Злоупотребление должностным положением"). Признательные показания и следственные мероприятия помогли выявить и ликвидировать устойчивую коррупционную схему в ГНС, в которую были вовлечены руководители ведомства и сотрудники Управления проверок центрального аппарата.

ГКНБ подчеркивает, что демонтаж данной схемы позволил налоговым органам не только выполнить план по сбору налогов и страховых взносов на 2025 год, но и обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 40 млрд сомов сверх плана.

Расследование в отношении остальных участников дела продолжается. О результатах принятых мер общественность будет проинформирована дополнительно.


