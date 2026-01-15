Конфликт из-за кыргызского языка в "Куликовском" дошел до парламента

Конфликт между известной кондитерской сетью "Куликовский" и гражданским активистом Актилеком Орозбековым, получившим в сети прозвище "языковой патруль", перешел в новую фазу и стал предметом обсуждения в Жогорку Кенеше. Напомним, спор, длящийся уже девять месяцев, начался с требования активиста предоставить обслуживание на кыргызском языке в одном из заведений сети. В ответ представители компании обратились в правоохранительные органы, что привело к задержанию Орозбекова и его помещению под домашний арест. Недавно стало известно, что юристы кондитерского дома подали ходатайство об ужесточении меры пресечения и переводе активиста в СИЗО.

Ситуация вызвала общественный резонанс и поляризацию мнений в социальных сетях, так некоторые пользователи интернета стали призывать к бойкоту продукции бренда, другие же встали на защиту отечественного производителя. Тема дошла до парламента, где депутат Бактыяр Калпаев подверг критике позицию компании.

"Является ли преступлением требование граждан обслуживать их на государственном языке?" - обратился депутат к представителям Генпрокуратуры, подчеркнув, что фирма должна проявлять уважение к стране и способствовать продвижению кыргызского языка, особенно на фоне того, как высшее руководство республики планомерно защищает статус госязыка на международных трибунах.

Стоит напомнить, что данный инцидент разворачивается на фоне масштабных реформ, направленных на укрепление кыргызского языка в республике. В 2023 году в Кыргызстане был принят новый конституционный Закон "О госязыке", который значительно расширил сферу его обязательного применения. Согласно нему, кыргызский язык стал обязательным для использования в госорганах, органах МСУ, а также в сферах обслуживания, рекламы, транспорта и СМИ. Кроме того, была утверждена Национальная программа развития госуязыка до 2030 года, предусматривающая перевод делопроизводства на кыргызский, цифровизацию языка и введение системы "Кыргызтест" для госслужащих. Призывы главы ГКНБ к инвесторам использовать госязык и выступления президента на кыргызском языке в ООН подчеркивают неизменный курс властей на соблюдение языкового законодательства всеми субъектами предпринимательства.