Мария Захарова: Официальная Москва дорожит дружбой с Центральной Азией

Официальная Москва призвала ближайших союзников по СНГ и Центральной Азии не поддаваться на манипуляции "диванных аналитиков" и доверять только заявлениям уполномоченных лиц. Напомним, информационное пространство стран СНГ всколыхнули обсуждения фрагментов эфира телеведущего Владимира Соловьева, где затрагивались вопросы геополитического влияния России. В ходе очередного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала исчерпывающие разъяснения, подчеркнув, что слова журналиста являются лишь его субъективным взглядом, озвученным на частном канале, а не государственной директивой.

Дипломат обратила внимание на то, что многие комментаторы намеренно исказили контекст беседы, выдав риторические приемы за программные заявления.

"Я прочитала цитаты, я опиралась не на вырванных из контекста фразах, не на косвенной речи. Я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение было вообще-то в виде вопроса. Там не было заявления. Там был как бы вопрос, не знаю, риторический или там еще, это уже не ко мне", - пояснила Захарова. По ее словам, недопустимо заниматься манипуляциями, когда фразы в провокационном виде преподносятся чуть ли не как официальный курс страны.

Мария Захарова напомнила, что внешняя политика России в отношении стран СНГ базируется на незыблемом фундаменте, который подтверждался руководством страны бесчисленное количество раз.

"Официальная позиция высказывается уполномоченными на то официальными лицами. Нашу страну с народами государств Южного Кавказа и Центральной Азии исторически связывают отношения добрососедства, стратегического партнерства, союзничества, братской дружбы и сотрудничества. Залогом поступательного развития наших связей служат добрые, личные контакты между руководителями дружественных государств на основе взаимного уважения и доверия", - сказала она.

Завершая разъяснения, представитель МИД призвала партнеров ориентироваться на реальные факты многолетнего взаимодействия, а не на громкие заголовки. Она подчеркнула, что судить о намерениях государства следует по конкретным делам.

"Сколько раз приходили на помощь? Сколько раз протягивали руку помощи, дружбы? Сколько раз проявляли самые искренние эмоции тогда, когда сопереживали, сочувствовали? Сколько раз проявляли искренние, когда разделяли радость, когда вместе переживали общие победы и победы наших коллег и друзей по постсоветскому пространству? Сколько раз вместе искали выходы из сложнейших, казалось бы, тупиковых историй? Сколько раз преодолевали непонимание или недопонимание? Сколько раз отвечали на вызовы провокаторов и провокации? Вот на это надо ориентироваться. Провокаций, к сожалению, их будет немало. Так что давайте видеть действительно настоящее, а не покупаться на какие-то фальшивки и фейки", - заключила Мария Захарова.