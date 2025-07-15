Джордж Гровс оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком и раскритиковал Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гровс поделился мнением о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится уже в эту субботу, 20 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Первый бой между Усиком и Дюбуа прошёл в августе 2023 года и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Одним из самых обсуждаемых моментов поединка стал эпизод в пятом раунде, когда Дюбуа ударил Усика по корпусу и отправил его в нокдаун. Однако рефери расценил удар как нанесённый ниже пояса, что вызвало бурю споров в боксерском мире.

По мнению Джорджа Гровса, Дюбуа подошёл к реваншу в лучшей форме и способен дать бой чемпиону.

- Он должен начать агрессивно, работать по корпусу и надеяться, что сможет сломать ритм Усика. Сейчас у него больше шансов, чем в первом бою - и даже больше, чем было у Фьюри, - отметил Гровс в интервью британским СМИ.

Гровс также прокомментировал недавний бой между Усиком и Тайсоном Фьюри, который прошёл в мае этого года. Напомним, тогда Усик победил раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

- Фьюри выглядел не в форме. Видно, что он был не на пике. Но Усик всё равно сделал своё дело. Думаю, для него это было как покорение Эвереста - и теперь, возможно, мотивации стало меньше, - сказал Гровс.