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Урмат Абдукаимов назначен и. о. главного тренера сборной Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз официально объявил о назначении Урмата Абдукаимова исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Кыргызстана. Решение принято на фоне продолжающегося поиска постоянного наставника команды.

Напомним, ранее этот пост занимал Максим Лисицын, который покинул свою должность.

Опыт и квалификация

Урмат Абдукаимов - опытный специалист, обладающий лицензиями категорий A, B и C Азиатской футбольной конфедерации (AFC). В разные годы он уже работал в национальной сборной в качестве помощника главного тренера, а также возглавляет клуб Премьер-лиги Кыргызстана - "Талант". Кроме того, Абдукаимов является аналитиком в рамках проекта FIFA Talent Development Scheme.

Кыргызский футбольный союз выразил благодарность Урмату Абдукаимову за готовность возглавить сборную в ответственный момент и пожелал успехов в предстоящих матчах.


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URL: https://www.vb.kg/448133
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
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