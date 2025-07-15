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Казакевич - новый технический директор Кыргызского футбольного союза

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз официально объявил о назначении латвийского специалиста Дайниса Казакевича на пост технического директора.

Казакевич - обладатель лицензии UEFA Pro с более чем 28-летним опытом работы в тренерской и управленческой сферах. Ранее он руководил национальной сборной Латвии и семь лет занимал должность технического директора Латвийской федерации футбола, где провёл масштабные реформы в области молодёжного футбола, подготовки тренеров и развития академий.

14 июля Казакевич был представлен сотрудникам Кыргызского футбольного союза.

Генеральный секретарь союза Медербек Сыдыков отметил, что это первый случай в истории организации, когда на такую ключевую должность приглашён международный специалист. По его словам, назначение подтверждает стратегический курс на системное и качественное развитие футбола в стране.

Казакевичу предстоит создать эффективную и устойчивую систему подготовки футболистов от начального уровня до национальной сборной, внедряя современные стандарты и лучшие международные практики.


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URL: https://www.vb.kg/448134
Теги:
футбол, Кыргызстан
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