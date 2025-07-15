Жоэл Кожо возвращается в Узбекистан: детали перехода в "Нефтчи"

Нападающий сборной Кыргызстана Жоэл Кожо официально близок к возвращению в Суперлигу Узбекистана. По информации журналиста Жалолиддина Кобилжонова, форвард достиг соглашения с клубом "Нефтчи" из Ферганы, который оформил аренду игрока у иранского клуба "Эстегляль".

Стороны договорились о том, что Кожо присоединится к "Нефтчи" в ближайшие дни и усилит атакующую линию команды в оставшейся части сезона. В данный момент "Нефтчи" занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Узбекистана и ведёт борьбу за чемпионство.

Ранее Кожо выступал за "Эстегляль", но стремится получить больше игрового времени и влияния на поле, что стало одним из главных факторов для перехода обратно в Узбекистан. Ожидается, что его опыт и голевая активность помогут "Нефтчи" в решающих матчах сезона.

Жоэл Кожо является ключевым игроком национальной сборной Кыргызстана, и его возвращение в региональный чемпионат будет важным событием как для клуба, так и для болельщиков страны.