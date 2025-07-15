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Кыргызский дзюдоист Ратбек Жуманазаров стал победителем Кубка Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Спортсмен из Кыргызстана Ратбек Жуманазаров выиграл Кубок Азии по дзюдо. Турнир прошёл 12-13 июля в Тайбэе (Китай) в весовой категории до 81 кг, где соревновались 23 участника.

Жуманазаров последовательно одержал победы над соперниками из Индонезии, Кореи и Австралии и вышел в финал, где встретился с британцем Рори Тайрреллом. В финальном поединке он одержал победу и завоевал золотую медаль.

Эта победа стала значительным достижением для кыргызского дзюдо и повысила престиж страны в спортивной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/448136
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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