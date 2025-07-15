Кыргызский дзюдоист Ратбек Жуманазаров стал победителем Кубка Азии

Спортсмен из Кыргызстана Ратбек Жуманазаров выиграл Кубок Азии по дзюдо. Турнир прошёл 12-13 июля в Тайбэе (Китай) в весовой категории до 81 кг, где соревновались 23 участника.

Жуманазаров последовательно одержал победы над соперниками из Индонезии, Кореи и Австралии и вышел в финал, где встретился с британцем Рори Тайрреллом. В финальном поединке он одержал победу и завоевал золотую медаль.

Эта победа стала значительным достижением для кыргызского дзюдо и повысила престиж страны в спортивной сфере.