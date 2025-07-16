Уран Сатыбалдиев сразится с Дияром Нургожаем на турнире UFC в Шанхае

Международная организация смешанных единоборств UFC официально представила постер турнира UFC Fight Night, который состоится 23 августа в Шанхае (Китай).

Главным событием вечера станет бой в полутяжёлом весе между Джонни Уокером и Миньяном Джаном, а также поединок бывшего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-претендента на титул в полулегком весе Брайана Ортеги.

Особое внимание вызвало историческое противостояние между Казахстаном и Кыргызстаном - бой между казахстанским бойцом Дияром Нургожаем и кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым. Оба спортсмена намерены взять реванш за поражения в своих дебютных поединках в UFC.

Напомним, что Сатыбалдиев проиграл свой первый бой в UFC 6 апреля этого года. Турнир обещает стать одним из самых ярких событий этого лета в мире ММА.