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Уран Сатыбалдиев сразится с Дияром Нургожаем на турнире UFC в Шанхае

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- Самуэль Деди Ирие
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Международная организация смешанных единоборств UFC официально представила постер турнира UFC Fight Night, который состоится 23 августа в Шанхае (Китай).

Главным событием вечера станет бой в полутяжёлом весе между Джонни Уокером и Миньяном Джаном, а также поединок бывшего чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и экс-претендента на титул в полулегком весе Брайана Ортеги.

Особое внимание вызвало историческое противостояние между Казахстаном и Кыргызстаном - бой между казахстанским бойцом Дияром Нургожаем и кыргызстанцем Ураном Сатыбалдиевым. Оба спортсмена намерены взять реванш за поражения в своих дебютных поединках в UFC.

Напомним, что Сатыбалдиев проиграл свой первый бой в UFC 6 апреля этого года. Турнир обещает стать одним из самых ярких событий этого лета в мире ММА.


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URL: https://www.vb.kg/448139
Теги:
Казахстан, смешанные бои, Кыргызстан
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