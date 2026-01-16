Погода
ГКНБ пресёк схему незаконных займов и задержал владельца ломбардов

ГКНБ пресёк незаконную деятельность владельца сети ломбардов и крупного ростовщика гражданина С.М.А.

По данным ведомства, С.М.А. выдавал деньги жителям Бишкека под заведомо кабальные условия. Проценты оказывались настолько высокими, что люди быстро попадали в зависимость и фактически теряли возможность вернуть долг. На этом фоне, как отмечают оперативники, возникала система давления и запугивания.

Расследование выявило, что С.М.А. использовал просроченные долги как повод для незаконного завладения имуществом клиентов. Речь идет о квартирах, землях, коммерческих объектах. Переход прав собственности оформлялся через фиктивные или мнимые сделки. В схемах фигурировали подконтрольные нотариусы и аффилированные лица.

Дополнительно был установлен круг доверенных лиц, на которых оформлялось значительное количество имущества, приобретённого преступным путём. Есть и сведения о возможных связях в госорганах, которые могли мешать гражданам защищать свои права.

Ростовщик был задержан 14 января Первомайский райсуд Бишкека выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается, устанавливаются возможные сообщники.

ГКНБ напоминает, что незаконная ломбардная деятельность и ростовщичество влекут уголовную ответственность.


Теги:
ГКНБ, задержание, ломбард, Бишкек
