Иностранец погиб при пожаре в Бишкеке

359  0
- Назгуль Абдыразакова
В результате пожара в Бишкеке погиб один иностранный гражданин, эвакуировано 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В трехэтажном общежитии, расположенном в Свердловском районе Бишкека, произошёл пожар. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано в 10:20.

К тушению были привлечены один боевой расчёт и штаб.

По данным дежурного Управления МЧС по городу Бишкек, на месте пожара обнаружено тело иностранного гражданина 2004 года рождения. Из здания были эвакуированы 38 человек.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.


