Александру Овечкину вручили автомобиль в честь рекорда НХЛ

15 июля 2025 года на "Матче года" - выставочной игре между звёздами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину преподнесли подарок. Ему торжественно вручили автомобиль Jetour T2 прямо на ледовой арене перед началом матча.

Овечкин, выступающий за "Вашингтон" с 2005 года, в прошлом сезоне установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В этом году "Матч года" завершился убедительной победой команды НХЛ со счётом 15:3.

Подарок стал символом признания заслуг одного из лучших хоккеистов современности.