Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.40 - 102.40

Александру Овечкину вручили автомобиль в честь рекорда НХЛ

225  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 июля 2025 года на "Матче года" - выставочной игре между звёздами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталс" Александру Овечкину преподнесли подарок. Ему торжественно вручили автомобиль Jetour T2 прямо на ледовой арене перед началом матча.

Овечкин, выступающий за "Вашингтон" с 2005 года, в прошлом сезоне установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. В этом году "Матч года" завершился убедительной победой команды НХЛ со счётом 15:3.

Подарок стал символом признания заслуг одного из лучших хоккеистов современности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448148
Теги:
США, хоккей
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  