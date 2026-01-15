Погода
Башкирский эпос "Урал-батыр" впервые издан на кыргызском языке

Башкирское издательство "Китап" и БГПУ имени М. Акмуллы выпустили первое в истории издание башкирского эпоса "Урал-батыр" на кыргызском языке. Об этом сообщает Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

Перевод выполнил профессор Жалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова Ибрагим Абдувалиев. Издание вышло при поддержке Министерства просвещения России и стало частью проекта по распространению лучших практик российского образования в Кыргызской Республике.

Ректор БГПУ имени М. Акмуллы и руководитель проекта Салават Сагитов отметил, что выпуск эпоса на кыргызском языке усиливает культурный диалог между народами двух стран. Он подчеркнул, что Башкортостан и Кыргызстан связывают общие тюркские корни, а новое издание поможет популяризировать башкирскую классику и русский язык за пределами России.

Инициатива перевода эпических произведений возникла в 2013–2014 годах в рамках соглашений между Башкортостаном и Кыргызской Республикой. Тогда было решено перевести национальные эпосы на языки друг друга: башкирский "Урал-батыр" на кыргызский, а кыргызский эпос "Манас" на башкирский. В мае 2025 года права на издание переводов официально получил БГПУ имени М. Акмуллы. Соответствующие соглашения были подписаны между вузом, Уфимским федеральным исследовательским центром РАН и профессором Ибрагимом Абдувалиевым.

Подготовка издания проходила в БГПУ, который традиционно занимается изучением и сохранением устного народного творчества. В 2022 году при университете был создан Научно-исследовательский центр башкирского фольклора. Он курирует проекты по популяризации эпоса "Урал-батыр": открытие "Школ сэсэнов" в школах Башкортостана, проведение фестивалей, конкурсов и международных конференций по фольклору. С 2025 года, согласно указу главы Башкортостана Радия Хабирова, 8 июня официально отмечается как День эпоса "Урал-батыр".

Издательство "Китап" представило иллюстрированное подарочное издание эпоса аналогичную версию выпустили и на русском языке, в переводе народного писателя Башкортостана Ахияра Хакимова.

Салават Сагитов выразил уверенность, что новое издание найдет своего читателя в Кыргызстане, подчеркнув значимость культурного обмена и сохранения эпического наследия.


кыргызский язык, Россия
