Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 100.60 - 101.60

Ташиев вручил ключи от новых служебных квартир пограничникам в Карамыке

197  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ошской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных квартир военнослужащим пограничной службы ГКНБ Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя ГКНБ - директор пограничной службы генерал-майор Абдикарим Алимбаев, а также представители местных органов власти и силовых структур.

Новый жилой комплекс возведён на территории пограничной заставы "Карамык" в высокогорном Чон-Алайском районе Ошской области. Дом включает 18 однокомнатных и 2 двухкомнатные квартиры, обеспеченные всеми необходимыми условиями для проживания военнослужащих и их семей.

Ключи новосёлам вручил лично Камчыбек Ташиев. Он отметил, что государство обязано создавать достойные условия для тех, кто ежедневно стоит на страже государственной границы.

"Пограничная служба несёт особую ответственность за безопасность и территориальную целостность страны, особенно в труднодоступных высокогорных районах. Государство обязано заботиться о тех, кто охраняет рубежи. Мы и впредь будем уделять внимание социальному обеспечению военнослужащих, ведь от их уверенности и благополучия напрямую зависит надёжность охраны государственной границы", - сказал Ташиев.

На территории комплекса построены детская игровая и спортивная площадки, котельная с угольным складом, трансформаторная подстанция, а также резервуары для хранения воды и система сточных вод. Территория благоустроена и озеленена, обустроены внутренние дороги и парковочные зоны.

Одна из квартир передана сотруднику органов внутренних дел - постовому отделению милиции села Карамык, что способствует укреплению межведомственного взаимодействия в обеспечении пограничной безопасности и правопорядка в регионе.

Строительство профинансировано из республиканского бюджета и завершено в установленные сроки за полтора года.

Реализация проекта направлена на улучшение жилищных условий пограничников, повышение уровня социальной поддержки военнослужащих и укрепление инфраструктуры в отдалённых районах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448150
Теги:
Камчыбек Ташиев, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  