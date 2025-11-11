Ташиев вручил ключи от новых служебных квартир пограничникам в Карамыке

В Ошской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых служебных квартир военнослужащим пограничной службы ГКНБ Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР генерал-полковник Камчыбек Ташиев, первый заместитель председателя ГКНБ - директор пограничной службы генерал-майор Абдикарим Алимбаев, а также представители местных органов власти и силовых структур.

Новый жилой комплекс возведён на территории пограничной заставы "Карамык" в высокогорном Чон-Алайском районе Ошской области. Дом включает 18 однокомнатных и 2 двухкомнатные квартиры, обеспеченные всеми необходимыми условиями для проживания военнослужащих и их семей.

Ключи новосёлам вручил лично Камчыбек Ташиев. Он отметил, что государство обязано создавать достойные условия для тех, кто ежедневно стоит на страже государственной границы.

"Пограничная служба несёт особую ответственность за безопасность и территориальную целостность страны, особенно в труднодоступных высокогорных районах. Государство обязано заботиться о тех, кто охраняет рубежи. Мы и впредь будем уделять внимание социальному обеспечению военнослужащих, ведь от их уверенности и благополучия напрямую зависит надёжность охраны государственной границы", - сказал Ташиев.

На территории комплекса построены детская игровая и спортивная площадки, котельная с угольным складом, трансформаторная подстанция, а также резервуары для хранения воды и система сточных вод. Территория благоустроена и озеленена, обустроены внутренние дороги и парковочные зоны.

Одна из квартир передана сотруднику органов внутренних дел - постовому отделению милиции села Карамык, что способствует укреплению межведомственного взаимодействия в обеспечении пограничной безопасности и правопорядка в регионе.

Строительство профинансировано из республиканского бюджета и завершено в установленные сроки за полтора года.

Реализация проекта направлена на улучшение жилищных условий пограничников, повышение уровня социальной поддержки военнослужащих и укрепление инфраструктуры в отдалённых районах страны.