Казахстан подал заявку на финал Суперкубка УЕФА-2027

Казахстан официально подал заявку на проведение финала Лиги конференций УЕФА или матча за Суперкубок Европы в 2027 году. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров в интервью телеканалу "Qazsport".

По его словам, заявка рассматривается на проведение матчей в Астане или Алматы. Также Казахстан выразил готовность принять Конгресс УЕФА в том же году.

Марат Омаров подчеркнул, что визит президента УЕФА Александра Чеферина в Казахстан и его встреча с главой государства Касым-Жомартом Токаевым открыли новые перспективы для сотрудничества и развития футбольной инфраструктуры.

"Сейчас в стране ведётся активное строительство стадионов. Кроме того, мы планируем подать заявки на проведение юношеских чемпионатов Европы среди сборных U-21 и U-19", - добавил глава КФФ.