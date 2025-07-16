Погода
$ 87.30 - 87.74
€ 101.40 - 102.40

Казахстан подал заявку на финал Суперкубка УЕФА-2027

150  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстан официально подал заявку на проведение финала Лиги конференций УЕФА или матча за Суперкубок Европы в 2027 году. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров в интервью телеканалу "Qazsport".

По его словам, заявка рассматривается на проведение матчей в Астане или Алматы. Также Казахстан выразил готовность принять Конгресс УЕФА в том же году.

Марат Омаров подчеркнул, что визит президента УЕФА Александра Чеферина в Казахстан и его встреча с главой государства Касым-Жомартом Токаевым открыли новые перспективы для сотрудничества и развития футбольной инфраструктуры.

"Сейчас в стране ведётся активное строительство стадионов. Кроме того, мы планируем подать заявки на проведение юношеских чемпионатов Европы среди сборных U-21 и U-19", - добавил глава КФФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448151
Теги:
Казахстан, футбол, УЕФА
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  