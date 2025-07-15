Джейк Пол внесён в Книгу рекордов Гиннесса за уникальное боксерское шоу

Американский блогер и профессиональный боксёр Джейк Пол официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом было объявлено на пресс-конференции после масштабного боксерского вечера, прошедшего 11 июля в Нью-Йорке (США).

28-летний спортсмен был признан рекордсменом как глава промоутерской компании Most Valuable Promotions (MVP) - за организацию шоу, в рамках которого одновременно разыгрывались 20 чемпионских титулов.

Вечер включал пять титульных боёв. В главном событии Кэти Тейлор победила Аманду Серрано решением большинства судей и сохранила звание абсолютной чемпионки мира в весовой категории до 63,5 кг.

Во втором главном бою Алисия Баумгарднер одержала победу над Дженнифер Мирандой единогласным решением судей и также защитила статус абсолютной чемпионки мира в дивизионе до 59 кг.