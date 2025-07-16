Мбемо переходит в "Манчестер Юнайтед" за €80 млн

15 июля 2025 года стало известно, что "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Брентфордом" о переходе Брайана Мбемо. По информации FootballTransfers, сделка близка к завершению после нескольких недель переговоров между сторонами.

"Юнайтед" предпринял несколько попыток подписать 25-летнего камерунецa с начала июня, однако предложения последовательно отклонялись. Только в понедельник утром клубам удалось согласовать ключевые условия трансфера. "Брентфорд" настаивал на цене около €80 миллионов, и, как сообщается, сумма сделки будет близка к этой оценке.

Мбемо с самого начала проявлял твёрдое намерение перейти именно в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес со стороны "Ньюкасла" и "Тоттенхэма", которые в итоге отказались от борьбы за игрока.

Ожидается презентация до конца недели

По информации источников, последние юридические и административные детали уже согласованы, и переход Мбемо должен быть официально оформлен в ближайшие дни. Игрок готовится вылететь в Манчестер, а официальная презентация может состояться до конца текущей недели.

Также сообщается, что Мбемо присоединится к команде перед выездным турне в Швецию и США, которое стартует 19 июля.

Четвёртый трансфер "Юнайтед" этим летом

Переход Брайана Мбемо станет четвёртым летним усилением манкунианцев:

Матэус Кунья - €74 млн

Энзо Кана-Бийик - свободный агент

Диего Леон - €4 млн (сделка была заключена ещё в начале года)

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" продолжает активную трансферную кампанию, нацеленную на укрепление состава перед новым сезоном.