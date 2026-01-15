Акыйкатчы озвучила шокирующие условия в изоляторе для иностранцев

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева заявила о повторных препятствиях со стороны государственных органов при попытках провести мониторинг условий содержания иностранных граждан в Центре временного содержания на территории бывшей базы Ганси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 28 октября сотрудники института прибыли в центр для проверки соблюдения прав иностранных граждан, однако контролирующий орган вновь отказал им в доступе. По факту недопуска был составлен акт, направленный в Генеральную прокуратуру. После рассмотрения Военная прокуратура внесла представление об устранении нарушений, и виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Лишь после этого 3 ноября 2025 года Институту Акыйкатчы удалось провести мониторинг. Проверка выявила серьезные нарушения. На момент посещения в центре находились 160 человек. Санитарно-гигиенические условия признаны неудовлетворительными: внутренние уборные закрыты, во дворе установлены три биотуалета.

В здании отсутствует отопительная система, кондиционеры работают лишь в четырёх комнатах, из-за чего большая часть помещений остаётся холодной. Душевые кабины представлены временными конструкциями, установленными во дворе.

Кроме того, задержанные иностранцы готовят пищу самостоятельно на улице, несмотря на наличие штатного повара, что свидетельствует о неисполнении обязанностей ответственными лицами учреждения по обеспечению безопасного питания.

Омбудсмен отмечает и отсутствие доступа к юридической помощи. Мобильные телефоны у задержанных изъяты, альтернативные средства связи запрещены. Люди не могут связаться с родственниками, адвокатами и переводчиками, что является нарушением статьи 61 Конституции КР и статьи 13-1 закона "О гарантированной государством юридической помощи".

По итогам мониторинга Институт Акыйкатчы направил официальное обращение в Кабинет Министров с предложением принять комплексные меры для устранения выявленных нарушений.

В декабре 2025 года в институт поступило обращение от адвокатов задержанных иностранцев, после чего сотрудники вновь выехали на место. Однако им снова воспрепятствовали во входе и встрече с заявителями, потребовав дополнительное разрешение. По факту повторного недопуска был составлен очередной акт, направленный в Генеральную прокуратуру.

В этой связи Институт Омбудсмена призывает Министерство внутренних дел принять меры в отношении должностных лиц, препятствующих законной деятельности Акыйкатчы и обеспечению прозрачности работы Центра временного содержания иностранных граждан.