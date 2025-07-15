Половина лета позади – успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!

Лето несётся – а вы ещё не были на Иссык-Куле?
Сегодня – ровно половина лета уже пролетела, как мимолётная сторис с пляжа.
Скорее собирайтесь к нашей жемчужине и подключайте "Безлимит на всё" от О!. Получите то, что нужно для идеального отдыха: интернет – быстрый, как это лето и безлимитный, как любовь к нашим горам и озёрам. Всего 500 сомов – и вы на связи 4 недели. Идеально, когда хочется делиться каждым моментом.
Зайдите в приложение "Мой О!" – подключите за пару нажатий, удалённо и без посещения офиса обслуживания благодаря eSIM. Понадобится только паспорт.
Подарок +30 ГБ
Получите в подарок +30 ГБ интернета при подключении eSIM. Её удобство в том, что не нужно морочиться с поиском иголки или булавки, чтобы открыть дополнительный слот для SIM-карты. Можно быть на связи сразу по прибытии в Кыргызстан.
Важно: подключить eSIM можно ещё до приезда в Кыргызстан – активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.
Стоимость абонентской платы указана с учётом всех налогов.
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