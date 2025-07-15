Половина лета позади – успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!

Лето несётся – а вы ещё не были на Иссык-Куле?

Сегодня – ровно половина лета уже пролетела, как мимолётная сторис с пляжа.

Скорее собирайтесь к нашей жемчужине и подключайте "Безлимит на всё" от О!. Получите то, что нужно для идеального отдыха: интернет – быстрый, как это лето и безлимитный, как любовь к нашим горам и озёрам. Всего 500 сомов – и вы на связи 4 недели. Идеально, когда хочется делиться каждым моментом.

Что входит:

Безлимитный интернет на максимальной скорости; Бесплатная раздача Wi-Fi; Безлимит на разговоры в сети О! и 100 минут на другие мобильные сети КР; Бесплатное мобильное телевидение в приложении О!TV и более 200 топовых ТВ-каналов – всегда что-то интересное; Бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia с подборкой кыргызских фильмов, сериалов и документальных лент в высоком качестве и без рекламы;

Как подключить?

Зайдите в приложение "Мой О!" – подключите за пару нажатий, удалённо и без посещения офиса обслуживания благодаря eSIM. Понадобится только паспорт.

Подарок +30 ГБ

Получите в подарок +30 ГБ интернета при подключении eSIM. Её удобство в том, что не нужно морочиться с поиском иголки или булавки, чтобы открыть дополнительный слот для SIM-карты. Можно быть на связи сразу по прибытии в Кыргызстан.

Важно: подключить eSIM можно ещё до приезда в Кыргызстан – активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.

Стоимость абонентской платы указана с учётом всех налогов.

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