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Жители дома №70 на Крымской требуют снести незаконные постройки во дворе

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В редакцию VB.KG обратились возмущенные жильцы дома №70 по улице Крымской в Бишкеке. По их словам, на прилегающей территории их многоэтажки уже возведены постройки, которые не просто портят вид, но и нарушают закон.

"Если кто-то хочет занять часть придомовой территории, по закону он обязан провести собрание жильцов и получить письменное согласие от всех. Мы собственники, и двор принадлежит нам. А тут кто-то просто пришел и построил, как будто все это его частная собственность", - говорят жители.

Ситуация усугубляется тем, что обращения жильцов в различные инстанции не дали никаких результатов. Суд однажды даже признал постройки одного из таких самовольных застройщиков незаконными и обязал снести их. Но, как рассказывают люди, с того момента прошло уже несколько лет, а объекты как стояли, так и стоят.

"Мы чувствуем себя бессильными. Выходит, можно нарушать закон и тебе за это ничего не будет? А зачем тогда решения суда, если их никто не исполняет? - недоумевают жители.

Люди просят Бишкекглавархитектуру дать четкий ответ: как могли появиться эти постройки на земле общего пользования без согласия жильцов? И почему до сих пор не приняты меры, несмотря на судебное решение?

Кроме того, жители просят правоохранительные органы дать правовую оценку действиям самовольных застройщиков.

"Мы не позволим, чтобы наш двор превратили в чью-то частную территорию. Если закон есть, он должен работать. А не выборочно, когда для одних одно, для других другое", - говорят они.


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URL: https://www.vb.kg/448164
Теги:
Бишкекглавархитектура, Бишкек, скандал, незаконные постройки
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