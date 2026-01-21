"Вьетнамский троянский конь" ставит под угрозу энергобезопасность КР

В условиях хронического энергодефицита и растущего давления на бюджет Кыргызстан делает ставку на один из самых противоречивых энергетических проектов в своей истории - строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 1900 МВт совместно с вьетнамской компанией ROX Group. Проект позиционируется как прорыв в "зеленую" энергетику, однако его реализация сопряжена с совокупностью финансовых, технических, юридических и репутационных рисков, которые могут обернуться не только провалом конкретного объекта, но и системным кризисом в энергетике страны. Анализ показывает: за фасадом "возобновляемой" модернизации скрывается потенциальный "троянский конь" - партнерство, выгодное лишь лоббистам, но разрушительное для национальных интересов.

Финансовая несостоятельность

ROX Group демонстрирует признаки острой финансовой дестабилизации. По открытым данным, ее долговое бремя превышает собственный капитал более чем в 7 раз, а по некоторым оценкам - до 11 раз. Для международных инвесторов такой уровень задолженности является красным флагом: он указывает на крайне высокую вероятность дефолта и низкую способность обслуживать обязательства без внешней поддержки. Компания уже имеет реструктурированные и просроченные облигационные выплаты - явный сигнал о внутреннем кризисе ликвидности.

В этих условиях ROX Group не может привлечь проектное финансирование от крупных банков или международных фондов без предоставления Кыргызстаном экстерриториальных гарантий. Это означает, что государство, уже обремененное внешним долгом энергосектора, будет вынуждено взять на себя риски частного инвестора. Таким образом, вместо привлечения частных инвестиций страна получает новое долговое обязательство - под видом "зеленого" развития. Тому пример, недавняя поломка строящихся солнечных станций на Иссык-Куле. Некоторые паблики связывают аварию как раз именно с вьетнамским инвестором.

Юридическая тень

Еще более тревожным фактором является юридический бэкграунд компании. Единственный зафиксированный опыт ROX Group в сфере солнечной энергетики - проект Thuan Nam 19 (60 МВт) во Вьетнаме - находится под следствием. По сообщениям вьетнамских СМИ от 10 апреля 2025 года, местные власти возбудили уголовное дело по фактам коррупции и подкупа при реализации этого объекта.

Для Министерства энергетики КР это создает двойной риск. Во-первых, сотрудничество с компанией, фигурирующей в антикоррупционном расследовании, подрывает доверие к самому процессу отбора инвестора и может быть расценено как проявление лоббизма. Во-вторых, если расследование завершится обвинительным приговором, активы ROX Group могут быть заблокированы, а ее участие в международных проектах - ограничено. Кыргызстан окажется втянут в правовые споры, которые затянутся на годы, парализуя реализацию проекта и подвергая риску государственные гарантии.

Техническая несовместимость

Проект СЭС на 1900 МВт принципиально несовместим с текущим состоянием энергосистемы Кыргызстана. Сеть страны исторически ориентирована на гидрогенерацию и характеризуется как "слабая", изношенная и не подготовленная к приему больших объемов переменной генерации. Интеграция такого количества "рваной" солнечной энергии без масштабных инвестиций в системы накопления (BESS) и модернизацию подстанций чревата каскадными сбоями, повреждением оборудования и даже авариями.

ROX Group не имеет опыта работы с проектами подобного масштаба и сложности. Ее единственный аналог - станция на 60 МВт - не может считаться релевантным прецедентом. Более того, в условиях, когда Минэнерго уже допускало ошибки в документации при проведении тендера по Кара-Кечинской ТЭЦ, надежда на эффективный контроль за технологическим циклом вьетнамского подрядчика выглядит наивной. Риск некачественного исполнения, занижения стандартов и использования дешевого оборудования - особенно высок, учитывая финансовое положение компании.

Стратегическая альтернатива

На фоне рисков проекта ROX Group особенно контрастно выглядит альтернатива - малые модульные реакторы (ММР). В отличие от СЭС, ММР обеспечивают стабильную базовую нагрузку 24/7, не зависят от погоды и времени суток и органично вписываются в существующую инфраструктуру. Их срок эксплуатации - свыше 60 лет против 20–25 лет у солнечных панелей. Проекты ММР, как правило, реализуются государственными корпорациями с высоким кредитным рейтингом, что гарантирует их завершение и снижает риски для принимающей страны.

Выбор в пользу ROX Group игнорирует ключевую проблему Кыргызстана: дефицит энергии зимой и в межсезонье, когда солнечная генерация минимальна. СЭС на 1900 МВт не решит эту проблему - она лишь создаст иллюзию развития. В то же время ММР могли бы стать фундаментом энергонезависимости, обеспечивая стабильную генерацию именно в периоды пикового спроса.

Последствия для имиджа "зеленых" проектов

Провал проекта с ROX Group нанесет удар не только по бюджету, но и по всей "зеленой" повестке Кыргызстана. Международные партнеры, поддерживающие развитие ВИЭ, могут пересмотреть свое участие, увидев в стране ненадежного партнера. Общество, в свою очередь, начнет воспринимать любые "зеленые" инициативы как потенциальные источники коррупции и неэффективности.

Особенно опасно, что этот проект продвигается под эгидой Минэнерго, чья репутация уже подмочена рядом спорных решений - от "безлимитных тарифов" для элиты до ошибок в тендерах. Выбор ROX Group выглядит не как результат технико-экономического анализа, а как проявление лоббистского влияния, возможно, со стороны кругов, связанных с вьетнамским бизнесом.

Зима 2025–2026 годов станет моментом истины. Если проект с ROX Group не будет пересмотрен, Кыргызстан рискует остаться без нового источника генерации, но с новыми долгами, судебными тяжбами и разрушенной репутацией. Вместо энергетической независимости страна получит зависимость от недобросовестного инвестора, оставив республику не в свете, а в темноте системного кризиса.