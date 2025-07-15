Экономика Индии вырастет до $10 трлн, центры компетенций - $0,5 трлн вклада

Индийская экономика может достичь отметки в $10 трлн в течение следующего десятилетия, и значительный вклад в этот рост обеспечат глобальные центры компетенций (Global Capability Centers, GCC). Об этом заявил сопредседатель индийского подразделения Goldman Sachs Гунджан Самтани, выступая в понедельник на саммите CII GCC, организованном Конфедерацией индийской промышленности.

По оценкам Самтани, глобальные центры компетенций смогут внести более $0,5 трлн в виде валовой добавленной стоимости в экономику страны. Кроме того, они обеспечат занятость для 20–25 миллионов человек по всей Индии.

"С 2024 по 2035 год 65% мирового экономического роста придётся на развивающиеся рынки, и Индия - одна из самых перспективных среди них. Мы станем самой быстрорастущей экономикой в мире и достигнем уровня $10 трлн в течение следующих десяти лет", - отметил представитель Goldman Sachs.

По его словам, страна обладает рядом конкурентных преимуществ - от демографических ресурсов до высокого уровня подготовки специалистов в STEM-областях (наука, технологии, инженерия, математика). Ключевым фактором, по мнению Самтани, станет развитие искусственного интеллекта, в том числе при поддержке национальной инициативы AI Mission.

Он подчеркнул, что ИИ является "одной из наиболее мощных трансформационных сил" в современной глобальной экономике. По прогнозам, общемировые расходы на технологии к 2025 году превысят $4,92 трлн.

Обращаясь к участникам саммита, Самтани выделил несколько ключевых факторов, формирующих новую экономическую реальность: цифровизация, рост ИИ-технологий и развитие инфраструктуры. На этом фоне Индия, по его словам, занимает стратегически выгодное положение и способна одновременно использовать сразу несколько глобальных трендов.

Развитие сектора GCC - ещё одно направление, которое демонстрирует высокий потенциал. От прежней модели аутсорсинга и бэк-офисных операций центры компетенций в Индии эволюционировали в полноценные инновационные хабы, играющие ключевую роль в разработке решений в сферах ИИ, автоматизации и цифровой трансформации.

"Сегодня GCC не просто обслуживают глобальные компании, а становятся центрами принятия стратегических решений", - отметил Самтани.

Глобальные центры компетенций представляют собой зарубежные подразделения международных корпораций, которые управляют разнообразными бизнес-функциями - от ИТ и финансов до аналитики и исследований - в интересах головных офисов.

Источник: https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/india-will-become-10-trillion-economy-over-next-decade-gccs-to-contribute-0-5-trillion/articleshow/122436073.cms