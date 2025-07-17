Секретарь Совбеза Бактыбек Бекболотов рассказал о результативности ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов ответил на вопросы редакции информационно-аналитического издания "Союзники. ОДКБ".

Бактыбек Асанкалиевич, в Кыргызстане прошли заседания уставных органов ОДКБ. Как Вы оцениваете их результаты?

Действительно, очередные мероприятия, касающиеся деятельности уставных органов ОДКБ – Совета министров обороны, Совета министров иностранных дел и Комитета секретарей советов безопасности прошли на территории Кыргызской Республики, и завершились они успешно.

Подтверждением такой положительной оценки служит тот факт, что насыщенные повестки заседаний обсуждены полностью, запланированные документы рассмотрены в установленном порядке, а требующие подписания – подписаны. Все без исключения мероприятия прошли в теплой и дружественной атмосфере.

Пользуясь случаем, Кыргызская сторона выражает большую признательность своим союзникам по ОДКБ за активизацию усилий в целях реализации приоритетов Кыргызской Республики на период ее председательства в ОДКБ, которые были объявлены Президентом Кыргызской Республики Садыром Нургожоевичем Жапаровым на прошедшей ранее в городе Астане очередной сессии Совета коллективной безопасности.

В ходе работы уставных органов главы делегаций отмечали большую работу, проводимую в рамках реализации принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ в ноябре 2024 года Плана мероприятий по празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Очевидно, что в сложившихся современных условиях идеологического и информационного противоборства, особую значимость приобретает сохранение памяти о бессмертном подвиге советского народа, ковавшего общую Победу на фронтах Великой Отечественной войны.

Таким образом, следующий рубеж, к которому мы все вместе идем единым курсом – это обеспечение очередной сессии Совета коллективной безопасности, которая запланирована на ноябрь, также в Кыргызстане.

Считаю, что высокое качество совместной работы достигается единством подходов государств – членов Организации к текущей обстановке в мире, а также схожими и, часто, идентичными национальными позициями относительно существующих вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ, а также мер по их нейтрализации.

Важно, что внутри Организации сформированы четкий порядок действий и система повседневной деятельности, обеспечивающие конкретику, оперативность, своевременность и видение конечной цели рассматриваемой проблематики в той или иной сфере безопасности.

Кроме того, надо отметить огромную предварительную работу, которую проводит Секретариат ОДКБ под руководством Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова. Высокий авторитет и профессионализм позволяют Секретариату, не теряя динамики, осуществлять организационное, информационное, аналитическое и консультативное сопровождение большого количества мероприятий, проводимых в рамках Организации.

Если остановиться на заседании Комитета секретарей советов безопасности, прошедшем 19 июня в г. Чолпон-Ате, то должен сказать, что в узком составе между секретарями Совбезов состоялся доверительный обмен мнениями об актуальных вызовах и угрозах коллективной безопасности. Оценка современной обстановки участниками заседания в целом сводится к тому, что на международной арене присутствует высокий коэффициент нарастания и многоплановость угроз, распространяемых на тех участках, которые являются чувствительными для Организации.

Секретари Совбезов также обозначили свое видение ситуации в экономической, продовольственной, энергетической, климатической и других сферах, а также обсудили меры повседневного и экстренного реагирования на происходящие и прогнозируемые явления негативного характера.

В ходе дискуссий была подчеркнута значимость постоянного мониторинга влияния "афганского фактора" на мир и безопасность, а также важность превентивных акций по противодействию тенденциям, угрожающим обеспечению коллективной безопасности и региональной стабильности.

Есть понимание необходимости продолжения гуманитарной и экономической поддержки населения Афганистана, а также важности налаживания мирных процессов в этой стране.

С учетом проводимой в Организации работы на этом направлении, была заслушана информация секретаря Совета безопасности Республики Таджикистан о ходе реализации первого этапа Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы, утвержденной Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября 2024 года.

Таким образом, с учетом многочисленных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ, сохраняющегося роста нестабильности в мире, участники заседания Комитета секретарей советов безопасности сошлись во мнении, что требуется дальнейшая тесная координация и поиск взаимоприемлемых решений по совершенствованию и укреплению потенциала ОДКБ.

По инициативе Кыргызской стороны на Иссык-Куле прошла Международная конференция ОДКБ по кибербезопасности. Как прошла эта встреча и какими Вам видятся перспективы этого формата?

Бактыбек Бекболотов: Действительно, это первый такой формат многостороннего рассмотрения широкого спектра вопросов обеспечения безопасности в цифровой сфере. Большая ответственность лежала на Государственном комитете национальной безопасности Кыргызской Республики. Думаю, что Госкомитет провел мероприятие достойно. Поверьте, это было не так просто, поскольку, практически в это же время, там же состоялось XIX заседание Совета Консультационного координационного центра Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам реагирования на компьютерные инциденты (ККЦ ОДКБ), в котором приняли участие делегации представителей национальных уполномоченных органов по вопросам реагирования на компьютерные инциденты государств – членов ОДКБ.

Первоначально идея проведения первой Международной конференции обсуждалась на уровне Генерального секретаря ОДКБ, уважаемого И.Н. Тасмагамбетова и секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики, как уставного органа Организации, представляющего страну-председателя.

Впоследствии, высокая значимость и актуальность такого форума были оценены и поддержаны Президентом Кыргызской Республики С.Н.Жапаровым.

Современный мир вступил в эпоху стремительного развития технологий и наши страны не являются исключением. Цифровая сфера прочно вошла во все стороны жизни наших государств – от экономики и транспорта до образования, здравоохранения и вопросов обороны и безопасности. Это создает не только новые возможности, но и новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

Угрозы и риски в киберпространстве не знают границ и не различают стран. Атаки на государственные информационные системы, критическую инфраструктуру, финансовый сектор и личные данные граждан могут нанести серьезный ущерб национальной безопасности, общественной стабильности и экономическому развитию.

Очень быстро развиваются технологии искусственного интеллекта. Перспектива появления нового поколения ИИ, способного с беспрецедентной скоростью самообучаться и действовать независимо, меняет алгоритмы и динамику в сфере принятия решений, влияет на технологические процессы и системы обеспечения безопасности.

Наступающая относительная доступность, энергоэффективность и дешевизна технологий ИИ значительно усложняют порядок администрирования и государственного регулирования. В этой связи, растут риски для безопасности и ответственного управления.

Особенно это актуально для стран ОДКБ и их партнеров, поскольку в зоне нашей ответственности пересекаются разнонаправленные интересы, маршруты и цифровые пространства. Все чаще озвучивается необходимость укрепления государственного цифрового суверенитета, который стал важнейшей составляющей независимости. Чем он прочнее, тем больше способность государства самостоятельно защищать своё киберпространство, а также объективно оценивать собственные ресурсы и снижать зависимость от внешнего воздействия и мировых монополистов. Без контроля над собственными цифровыми ресурсами любая страна рискует стать уязвимой к вмешательству со стороны других государств или киберпреступников.

В свою очередь, вопрос обеспечения кибербезопасности прямо увязан со степенью доверия населения к государственным институтам. В этих условиях сотрудничество между государствами Организации становится необходимостью.

К примеру, в Кыргызстане самый распространенный вид киберпреступления – это телефонное мошенничество. Чаще всего гражданам звонят от имени "сотрудников силовых структур" по поводу мнимых уголовных дел или несуществующих проверок. Есть схемы, когда мошенники действуют, выдавая себя за представителей банков или операторов мобильной связи, а также преступники заманивают потенциальную жертву, призывая вкладывать свои средства в якобы сверхприбыльный бизнес.

По данным МВД, в прошлом году было зарегистрировано порядка 1600 таких преступлений, при этом, раскрываемость составляет до 48%. Расследование осложняется тем, что злоумышленники используют VPN и другое программное обеспечение, а также действуют из-за рубежа.

Таким образом, только объединив усилия, мы можем выстроить эффективные механизмы реагирования, обмениваться опытом, обучать специалистов и создавать единые подходы к защите инфраструктуры, информационных систем, баз данных, а также информационного поля.

Первый опыт проведения такой конференции – важный шаг в этом направлении. Очень полезен профессиональный и интеллектуальный багаж экспертов высокого уровня, представителей государственных органов и различных организаций. Это уникальная возможность услышать друг друга, обсудить насущные вопросы и наметить пути взаимодействия.

Уверен, что результаты конференции будут способствовать укреплению доверия между странами, повышению уровня защиты в цифровой сфере и формированию общего понимания того, как действовать перед лицом современных угроз. Надеюсь, что такой формат получит свое развитие в виде ежегодно проводимого мероприятия, прирастающего повесткой и практическими действиями. Хотелось бы, чтобы запомнилось и место проведения, поэтому могу предложить примерное название форума – "Иссык-Кульская киберинициатива" . Что касается места, то можно проводить на постоянной основе у нас, в Кыргызстане, а можно и в порядке председательства стран.

Какие из современных вызовов и угроз безопасности в Евразии Вы считаете наиболее острыми и какие новые риски могут возникнуть в кратко- и среднесрочной перспективе?

Напомню, что 30 июня в городе Чолпон-Ате на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ было принято Заявление, в котором говориться, что государства – члены ОДКБ выражают глубокую обеспокоенность ростом угроз терроризма и экстремизма в мире и признают, что существует целый ряд внутренних и внешних факторов, обусловливающих серьезную проблему радикализации, порождающей насилие и способствующей вовлечению в террористическую и экстремистскую деятельность.

В ходе анализа международной обстановки более или менее четко прослеживается взаимосвязь между повышением градуса глобальной конкуренции и активностью террористических и экстремистских ресурсов.

В этой связи, видится возможным при ухудшении экономической ситуации и безработицы расширение сети ячеек международных террористических организаций в зоне ответственности ОДКБ. Особое внимание следует также уделять попыткам онлайн-вербовки через соцсети и закрытые каналы, особенно среди молодежи. Наряду с этим, специалистами все больше отмечается усиление сращивания радикальных группировок с организованной преступностью.

Государства ОДКБ сталкиваются не только с прямыми или "традиционными" вызовами, такими как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, наркотрафик и нелегальная миграция, но и с факторами, воздействие которых часто происходит незаметно – в информационной, кибернетической и идеологической сферах, все больше атак на национальные суверенитеты независимых государств происходит через многоуровневое внешнее вмешательство во внутренние дела. Последнее делает возможным эскалацию конфликтов с вовлечением внешних акторов.

Экономика и безопасность взаимосвязаны – это аксиома. В течение последних нескольких лет экономики наших стран живут не по законам рынка, которые нам так настойчиво рекламировали в свое время, а в условиях нарастания протекционистской политики, экономических и других политически мотивированных санкций.

В этом контексте в качестве одного из рисков можно отметить возможность расширения теневой экономики, в том числе через криптовалютные операции.

Экспертное сообщество сигнализирует, что в международных отношениях повсюду присутствует лоббирование конкурирующих между собой транспортных, энергетических и логистических потоков, что может привести к перебоям в цепочках поставок и росту цен на энергоресурсы.

Анализ текущих конфликтов свидетельствует о возрастании рисков терактов против критически важной инфраструктуры (энергетика, транспорт, государственное управление).

Фиксируется рост напряженности в сфере ядерной безопасности, не только в связи с возможным распространением технологий создания ядерного оружия и возможного ядерного терроризма, но и на примере прямых военных атак на ядерные объекты в ходе российско-украинского конфликта и недавних бомбардировок Ирана.

Все большую актуальность приобретают проблемы водной и энергетической безопасности, которые увязаны с климатическими изменениями. Существуют разные взгляды на решение этих задач. Уже на данном этапе ситуацией могут воспользоваться силы, заинтересованные в дестабилизации обстановки через искусственное превращение части несогласованной проблематики в непреодолимые противоречия и жесткие разногласия между странами. Имеются риски экологической миграции и усиления социальной напряженности.

Кроме того, не исключается расширение спектра гибридных угроз, включая биологические риски в виде появления новых вирусов, проявлений биотерроризма, а также попыток проведения высокоточных информационных и психологических операций с применением искусственного интеллекта, в том числе для дискредитации государственных лидеров и институтов власти.

Как видно, спектр вызовов и угроз обширен, а отдельные из них очень быстро трансформируются.

Для ОДКБ, непосредственно Кыргызской Республики и ее стратегических партнеров, необходимо постоянное развитие потенциала Организации, совершенствование системы принятия решений, наращивание возможностей сил и средств.

Для реагирования на кризисные ситуации приоритетное внимание должно уделяться активизации сотрудничества в рамках ОДКБ, ШОС и СНГ, вопросам антитеррористической деятельности, пограничной безопасности, укрепления национальных спецслужб и вооруженных сил, разработка мер киберзащиты, информационной безопасности и борьбы с дезинформацией. Немаловажно повышение устойчивости экономики, диверсификация энергетических и торговых маршрутов, формирование долгосрочной климатической стратегии с учетом региональной водно-энергетической безопасности.

Насколько эффективно ОДКБ справляется с вызовами и угрозами, которые Вы назвали?

Отвечая на этот вопрос, я перефразирую слова Генерального секретаря Организации И.Н. Тасмагамбетова, который сказал, что у ОДКБ есть все необходимые инструменты для эффективного устранения вызовов и угроз. Помимо этого, в кризисных ситуациях решения в ОДКБ теперь принимаются молниеносно.

От себя добавлю, что Организация Договора о коллективной безопасности остается важнейшим инструментом обеспечения региональной стабильности. Эффективность ОДКБ проявляется прежде всего в ее способности оперативно реагировать на возникающие угрозы и поддерживать высокий уровень военно-политической координации между государствами – членами.

Ежегодно, в плановом порядке нами реализуются практические меры различного характера, включая регулярные операции "Канал", "ПРОКСИ", "Нелегал", "Наемник", направленные на пресечение каналов финансирования и вербовки, а также нейтрализацию ресурсной базы терроризма в целом. Внутри Организации идет постоянный обмен информацией и согласование правовых позиций.

В целом ОДКБ демонстрирует достаточную результативность в своей зоне ответственности, но перед организацией стоят задачи постоянной адаптации к быстро меняющейся обстановке в мире и регионе. По-прежнему в центре внимания находятся вопросы совершенствования механизмов принятия и реализации коллективных решений в интересах локализации возможных вооруженных конфликтов и стабилизации обстановки.

Учитывая динамику современных вызовов, таких как гибридные угрозы, киберриски и рост внешнеполитической турбулентности, потенциал ОДКБ требует дальнейшего развития, в том числе по линии совершенствования кризисного реагирования, информационной безопасности и стратегических коммуникаций.

Тем не менее, с позиции Организации, которая постоянно нарабатывает свои практические возможности, ОДКБ выражает готовность делиться имеющимся опытом и призывает международные и региональные структуры к активному и взаимовыгодному взаимодействию.

Какими Вам видятся перспективы взаимодействия ОДКБ в вопросах обеспечения региональной безопасности с другими международными структурами, а также третьими странами?

Сегодня в глобальном смысле система международных отношений переполнена взаимным недоверием, двойными стандартами, кулуарными сделками, игнорированием договоренностей и общепризнанных норм международного права. Часто многосторонние и двусторонние отношения скатываются до примитивного шантажа и угроз. Мы видим, как неправомерно и неизбирательно применяется военная сила, а потом из результатов фабрикуются политические шоу, оскверняющие память безвинно погибших мирных жителей и обесценивающие человеческую жизнь в принципе.

Со своей стороны, договорившись о необходимости обеспечения коллективной безопасности, страны ОДКБ привыкли работать и взаимодействовать открыто, уважая национальные интересы друг друга, придерживаясь принципов неделимости безопасности и сохраняя приверженность верховенству роли в международных делах ООН. Кроме того, оставаться под шатром традиционной дипломатии и здравого смысла нам помогает стратегическое партнерство с мировыми лидерами, в том числе с Россией и Китаем, а также странами Ближнего Востока и Южной Азии. Исходя из необходимости расширения взаимовыгодного сотрудничества, в настоящее время идет процесс согласования проекта Дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ, ШОС.

Помимо этого, в том числе и на последнем заседании КССБ ОДКБ в Чолпон-Ате, не забывая о требованиях к международным обязательствам талибов по устранению угроз с афганской территории, были подтверждены намерения содействовать Афганистану в становлении в качестве мирной и стабильной страны и обозначена готовность сторон участвовать в международных усилиях по развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН, а также звучали новые призывы к международному сообществу наращивать гуманитарную помощь афганскому народу. В этом контексте вполне обоснованно и логично выглядит официальное признание Российской Федерацией Исламского Эмирата Афганистан.

Тем не менее, это не означает, что другие государства в скором времени поступят также. Каждое будет действовать, исходя из своих национальных интересов.

Кыргызстан, к примеру, как и другие государства региона, выстраивает прагматичную политику в отношении фактических властей Афганистана. Бишкек одним из первых сохранил дипломатическое присутствие в Кабуле, аккредитовал представителя Временного Правительства Афганистана в Бишкеке, оказал гуманитарную помощь афганскому народу, в том числе этническим кыргызам в афганском Памире, а также в сентябре 2024 года исключил "Талибан" из национального списка террористических организаций. Наша страна участвует в гуманитарных и региональных инициативах по стабилизации ситуации в Афганистане без заявлений о формальном признании нынешних афганских властей.

Резюмируя, скажу, что государствам – членам ОДКБ во имя обеспечения безопасности и стабильности, достижения целей в области устойчивого развития и укрепления добрососедских отношений, интересны те направления международного взаимодействия, где присутствует равноправный диалог на основе взаимного уважения, сохраняются принципы недопущения двойных стандартов, верховенства права, уважения исторических и культурных особенностей стран.