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Кыргызстан предложил сделать форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодным

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан выступил с инициативой ежегодного проведения форума по кибербезопасности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Бактыбек Бекболотов в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

- Надеюсь, этот формат будет развиваться и станет регулярным мероприятием, с расширяющейся повесткой и практической отдачей. Место тоже должно запомниться, поэтому предлагаю название - "Иссык-Кульская киберинициатива", - отметил он. - Форум можно проводить либо постоянно в Кыргызстане, либо в зависимости от председательства стран-участниц.

Первая международная конференция по кибербезопасности под эгидой ОДКБ прошла 19 июня 2025 года в Чолпон-Ате, на берегу Иссык-Куля. Участие в ней приняли более 150 экспертов и представителей силовых ведомств, профильных госорганов, IT-компаний и специалистов в области цифровой безопасности.

По словам Бекболотова, этот первый опыт оказался важным шагом в выстраивании сотрудничества по противодействию киберугрозам. Он особо отметил высокий уровень участников и насыщенность обсуждений.

- Это была отличная возможность услышать друг друга, обменяться опытом и обозначить направления дальнейшего взаимодействия, - подчеркнул он.

Секретарь Совбеза выразил уверенность, что итоги форума помогут укрепить взаимное доверие между странами ОДКБ, усилят защиту в цифровой сфере и поспособствуют формированию общего подхода к борьбе с киберугрозами.


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URL: https://www.vb.kg/448170
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан, совбез
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