Поисковики установили новые имена бойцов ВОВ, похороненных во Фрунзе

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жениш" опровергло распространенную информацию о том, что в эвакуационном госпитале №4178, располагавшемся в годы Великой Отечественной войны в городе Фрунзе, умерли всего четыре бойца.

"По нашим данным, только по спискам, которые удалось собрать на сегодня, в этом госпитале умерли как минимум 22 воина. Мы обращаемся ко всем жителям Кыргызстана, а также к пользователям соцсетей и средствам массовой информации с просьбой помочь в распространении этой информации. Это необходимо, чтобы установить судьбы бойцов, не вернувшихся с войны, и попытаться найти их родных", - сообщают участники движения.

Возможно, в семьях хранятся фотографии, письма, награды или другие документы, которые позволят точнее установить боевой путь погибших. Поисковики просят откликнуться всех, кто может владеть хоть какой-либо информацией:

Контакт: +996 555 92 36 03

Email: ptahasvet@mail.ru

Вот список уже установленных имен:

1. Козин Роман Иванович, 1901 г.р., Татарская АССР, Щяглинский р-н. Умер 26.06.1944

2. Фролов Василий Григорьевич, 1916 г.р., Гомельская обл., Рогачевский р-н. Умер 30.04.1944

3. Денисов Бухорбай, 1924 г.р., Казахская ССР, г. Кызыл-Орда, Сыр-Дарьинский р-н. Умер 27.05.1944

4. Грищенко Дмитрий Федорович, 1914 г.р., Киевская обл., Киевский р-н. Умер 13.07.1944

5. Бобриков Алексей Владимирович, 1925 г.р., Башкирская АССР, Новосибирский р-н, д. Исаково. Умер 14.12.1944

6. Мирошниченко Николай Ефимович, 1919 г.р., Алтайский край, Родинский р-н. Умер 29.12.1942

7. Волков Василий Капитонович, 1906 г.р., Омская обл., Велижанский р-н. Умер 04.08.1943

8. Голубев Александр Александрович, 1913 г.р., Ивановская обл., д. Пахомово. Умер 17.09.1942

9. Адамов Павел Моисеевич, 1903 г.р., Ростовская обл., Тацинский р-н. Умер 31.05.1944

10. Рябухо Иван Иванович, 1910 г.р., Полтавская обл., Ново-Саджарский р-н. Умер 31.05.1944

11. Никулишин Стефан Алексеевич, 1915 г.р., Житомирская обл., Люборский р-н. Умер 14.06.1944

12. Михно Иван Павлович, 1901 г.р., Харьковская обл., Золочевский р-н. Умер 30.06.1944

13. Чебаков Николай Герасимович, 1913 г.р., Ростовская обл., Цимлянский р-н. Умер 06.07.1944

14. Суббота Алексей Игнатьевич, 1925 г.р., Харьковская обл., Савинский р-н. Умер 31.08.1944

15. Болдырев Алексей Федорович, 1899 г.р., Ворошиловградская обл., д. Данилово. Умер 09.12.1944

16. Цьома Александр Ефимович, 1924 г.р., Кировоградская обл., д. Михайловка. Умер 02.10.1945

17. Кентигулов Тишу, 1920 г.р., Сталинградская обл., Володарский р-н. Умер 13.05.1943

18. Рысев Алексей Дмитриевич, 1922 г.р., Московская обл., Бронницкий р-н. Умер 27.11.1942

19. Белков Владимир Захарович, 1898 г.р., Кировоградская обл., Ануфренский р-н. Умер 31.05.1944

20. Каримов Джамардин Зайденович, 1906 г.р., Ярославская обл., Судиславский р-н. Умер 05.07.1944

21. Матвеев Ефим Ефимович, 1923 г.р., Витебская обл., Россоновский р-н. Умер 17.09.1944

Поисковики уверены: каждая восстановленная судьба – это ещё один шаг к сохранению исторической памяти, справедливости и уважения к подвигу павших.