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В Ала-Буке строят логистическое хранилище для хранения фруктов

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- Светлана Лаптева
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В Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области начато строительство логистического хранилища, предназначенного для хранения фруктов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Новый объект, рассчитанный на 400 тонн, возводится частным предпринимателем при поддержке государственных финансовых источников.

Общий объем инвестиций составляет 9 миллионов сомов. После ввода в эксплуатацию в хранилище будут размещаться местные фрукты, такие как вишня, яблоки, сливы. Это создаст дополнительные возможности для фермеров региона, позволит сохранить урожай в надлежащем качестве и реализовать его на рынке без потерь.

Согласно плану, объект будет полностью готов к началу сезона 2025 года.

Отметим, что Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики рассматривает развитие перерабатывающих и торгово-логистических инфраструктур как одно из приоритетных направлений. В различных регионах страны ведется строительство современных складов для хранения фруктов и овощей.

Такие логистические объекты играют важную роль в сохранении качества сельхозпродукции, создании добавленной стоимости и продвижении продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.


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URL: https://www.vb.kg/448174
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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