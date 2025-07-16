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Президент изменил статус Бишкека и Оша

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- Светлана Лаптева
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Президент Кыргызстан подписал закон, касающийся изменений в законодательстве, регулирующем статус городов Бишкек и Ош.

Данный документн направлен на реформирование системы местного самоуправления, а также на уточнение полномочий мэров и городских кенешей, что должно повысить контроль и отвественность администрации этих городов.

Расширяются полномочия городских кенешей. теперь помимо тех функций, которые уже предусмотрены законом " О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", городские советы получают право:

- устанавливать тарифы на муниципальные услыги

- определять и измерять административно-территориальные устройства городов, что включает в себя переименование и корректировку границ районов

- разработку правил, касающихся благоустройства, торговли, наружной рекламы и содержание домашних животных

Также новый закон официально закрепляет за сессиями горкенешей право на сотрудничество с местными и зарубежными организациями и предприятиями по вопросам, представляющим общественный интерес

Кроме того, закон определяет структуру мэрий Бишкека и Оша. Мэрии теперь могут создавать и контролировать предприятия, фонды и учреждения, которые будут способствовать обеспечению жизнедеятельности городов.

- Меняются полномочия мэров.

- Назначение и освобождение от должности первого заместителя (заместителей) мэра и руководителей муниципальных организаций;

- предложение изменений в территориальное устройство города на утверждение горкенеша;

- назначение глав административных районов и их заместителей;

- инициирование и реализация проектов в рамках государственно-частного партнерства.

Закон также вводит более строгие требования к кандидатам на пост мэра. Теперь необходимо иметь высшее образование, не менее 10–15 лет опыта работы на госслужбе или в муниципальных структурах, а также подтвержденное владение государственным языком на уровне выше среднего, что должно быть подтверждено сертификатом "Кыргызтест". Также установлены основания для отказа в назначении, включая наличие иностранного гражданства или неснятой судимости.

Мэр теперь назначается президентом из кадрового резерва на срок в 5 лет, и его полномочия не зависят от срока полномочий городского кенеша или президента. В дополнение, расширен список оснований для отстранения мэра от должности, включая личные заявления и недоверие, выраженное двумя третями голосов депутатов кенеша.

Согласно нововведениям, мэр может иметь двух заместителей, которые также назначаются из кадрового резерва и несут ответственность перед мэром за выполнение своих обязанностей.


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URL: https://www.vb.kg/448176
Теги:
Ош, Бишкек, мэр
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