Камчыбек Ташиев похоронил кыргызский КГБ

Почти пять лет генерал Ташиев не просто реформирует ГКНБ, а планомерно создаёт принципиально новую государственную структуру. Аналогов которой не было не только в Кыргызской Республике, но и, пожалуй, во всём мире.

Комитет государственной безопасности (а именно из него вышел нынешний ГКНБ) родился в Советском Союзе. Сначала это была ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия) во главе с Феликсом Дзержинским. ВЧК занималась борьбой с контрреволюцией, шпионажем и саботажем. Наружка (не путать с мышкой-норушкой), Мурка в кожаной тужурке, холодная голова, горячее сердце и чистые руки (это всё, по словам Дзержинского, должно быть у чекиста) и т.д. Кстати, название комитетчиков – чекисты – пришло как как из аббревиатуры "ЧК". Ещё их называли дзержинцами, но об этом чуть позже.

Дальше были ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление), НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), также отвечавшие за государственную безопасность и решавшие самый широкий спектр государственных вопросов самыми разными, порой очень непопулярными способами и методами.

В 1954 году был создан тот самый знаменитый КГБ, который просуществовал до распада СССР и в отделившихся суверенных республиках трансформировался в образования с разными названиями, но плюс-минус одинаковой сутью. Разведка, контрразведка, борьба с разными "врагами народа", контроль политических настроений граждан, защита государственных границ… Этим всем, собственно, и занимался КГБ (в данном случае – КГБ Киргизской ССР), а затем и СНБ, МНБ, а после - ГКНБ Кыргызской Республики.

За последние 30 лет ГКНБ сменил 17 руководителей. В разное время в ГКНБ председательствовали Феликс Кулов, Мисир Аширкулов, Болот Джанузаков, Мурат Суталинов, Абдиль Сегизбаев… Редко кто-то из них задерживался на этом посту дольше года. Одни уходили вверх по служебной лестнице (хотя, казалось бы, куда ещё выше), другие – вниз, становясь фигурантами уголовных дел. Непосредственный предшественник Ташиева Орозбек Опумбаев в момент насильственной отставки президента Жээнбекова пропал из поля зрения соотечественников и появился лишь спустя пять лет на суде по кой-ташским событиям…

Практически каждый глава Госкомитета, сколько бы ему ни удалось усидеть в председательском кресле, объявлял приоритетом борьбу с коррупцией. С ней, с коррупцией, в Кыргызстане, впрочем, боролись все, кому не лень. Боролись на словах. Это считалось хорошим тоном: принося присягу, клясться, что станешь непримиримым борцом с разного рода злоупотреблениями.

Поэтому, когда коррупцию пообещал искоренить вновь назначенный генерал Ташиев, ему не все сразу поверили. Хотя говорил он твёрдо и весьма убедительно. И очень скоро те, кто не верил, осознали свою ошибку. Ташиев – первый из кыргызских государственных деятелей такого ранга, кто отвечает за каждое своё слово. И при нём ГКНБ заиграл, если можно так выразиться, новыми красками и стал обрастать несвойственными ему функциями.

Защита государственных границ всегда была одной из основных задач любой спецслужбы. Защита – в смысле усиление и укрепление, чтобы ни одна муха с чужой территории не протиснулась. Ташиев пошёл дальше, по поручению президента взяв на себя роль дипломата. Садыр Жапаров разглядел в Ташиеве именно того человека, который способен решить вопросы, казавшиеся в принципе не решаемыми. Где-то мягко, где-то жёстко, где-то напролом, где-то, наоборот, обходя острые углы – долго, сложно он вёл переговоры по границам. Вроде бы и не дело это силовиков, а вот именно у силовиков в конце концов получилось.

Кто бы до Ташиева ни называл себя бескомпромиссным противником организованной преступности, все они так или иначе трепетали перед легендарным Колей-Киргизом. Кольбаев был как памятник: кто ж его посадит? Если и сажали, то ненадолго, в уютную камеру, с извинениями и почестями. Генерал Ташиев прогибаться не стал. Не стал и церемониться: вор, даже если он вор в законе, должен сидеть в тюрьме. Если не хочет сидеть и сопротивляется – пусть пеняет на себя.

Бизнесменов и чиновников, по уши погрязших в коррупции, Ташиев перетряхнул снизу доверху. Не взирая ни на лица, ни на общественное положение, ни на родство с самыми высокопоставленными…

Это, впрочем, входит в компетенцию ГКНБ, и в этом смысле нынешние "чекисты" под руководством Камчыбека Ташиева просто добросовестно выполняют свою работу.

Но кто из председателей ГКНБ до Ташиева брал на себя функцию просветителя? Кому надо было читать для сотрудников лекции и разъяснять сложные моменты – от религиозных до "чисто человеческих"? Никто из предшественников не озаботился открытием в Кыргызстане учебного заведения, готовящего профессиональные кадры для работы в спецслужбе. Теперь в стране есть своя Академия ГКНБ, где и будут учиться будущие "чекисты" нового типа… Чекисты? Нет. Дзержинцы? Нет. Ташиевцы (именно так сейчас неофициально называют сотрудников ГКНБ). Да и самой структуре, пожалуй, пора менять своё название.

Кыргызстанцы не припомнят ни одного грозного генерала-спецслужбиста, который призывал бы народ к милосердию. Ташиев об этом говорит постоянно. И обращаясь к своим подчинённым, объясняя им, что охота на невиновных недостойна звания сотрудника ГКНБ. И разговаривая с рядовыми кыргызстанцами. И на деле заботясь о каждом "комитетчике", делая максимально комфортной их службу, строя для них дома, открывая детские сады. И внимательно выслушивая любого обратившегося к нему со своей бедой, принимая все меры, чтобы помочь любому честному человеку, оказавшемуся в непростой жизненной ситуации. Самим Ташиевым, где бы он ни находился и чем бы ни занимался, движет именно это – обострённое чувство справедливости и милосердие, гармонично сочетающееся с жёсткостью и непримиримостью к тем, кто "честно жить не хочет".

Ташиевцы шерстят всех нечестных – от рыночных торговцев до студентов ведущих вузов, поступающих за взятки и не появляющихся на занятиях. Государственная безопасность, которую призван охранять ГКНБ, теперь не ограничивается укреплением границ своевременным вылавливанием шпионов. Камчыбек Кыдыршаевич госбезопасность понимает гораздо шире: главное – чтобы абсолютно любой рядовой житель Кыргызстана знал, что ему ниоткуда ничего не угрожает. И мог спокойно жить, работать или учиться, не нарушая закон и не ожидая большого или маленького подвоха.

Всегда наглухо закрытая структура теперь открыта и прозрачна. И её руководитель легко и охотно идёт на контакт с народом. Отвечает на любые вопросы, рассказывает о своей работе, делится планами на будущее…

Как теперь называть эту новую структуру, которая решает практически все вопросы социально-политической жизни Кыргызской Республики? В узкие рамки ГКНБ она уже не умещается. Тесно ей стало даже в старом здании на бульваре Эркиндик. Прежде это был бульвар Дзержинского, и переезд ГКНБ в новые "апартаменты" со сменой адреса тоже весьма символичен. Уехали ташиевцы от Дзержинского к Манасу. Именно проспект Манаса виден теперь из окон конторы, расположившейся на проспекте Айтматова между улицами Горького и Толстого.

"Переезд отражает стремление комитета к дальнейшему развитию и созданию качественных условий для исполнения служебных задач", - прокомментировал событие генерал Ташиев.

Так уж сложилось, что в Кыргызстане все "правильные" дороги так или иначе ведут к батыру Манасу. Манасовцы – это те, кто за честь, совесть и справедливость. Может быть, его имя теперь и в названии новой госструктуры будет фигурировать?