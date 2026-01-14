Погода
В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойном нападении с применением ножа

Сотрудники милиции задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения в жилом массиве "Калыс-Ордо". Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным УВД Первомайского района, в 04:18 утра 6 января с заявлением обратился гражданин Э.М. который сообщил, что неизвестные разбили стекло его автомобиля Honda Fit, избили его и нанесли ножевое ранение в область бедра. После нападения злоумышленники завладели машиной, повредили её и похитили мобильный телефон Xiaomi Poco X4 Pro 5G стоимостью 23 тыс. сомов.

Также выяснилось, что знакомого потерпевшего гражданина А.Р. нападавшие насильно посадили в автомобиль Hyundai Sonata белого цвета, вывезли в неизвестном направлении и отобрали мобильный телефон.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК КР (разбой).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГУВД и УВД Первомайского района задержали подозреваемых: Э.Т. (2007 г.р.), У.Д. (2006), М.А. (2007), А.Т. (2009), М.Т. (2009), Ж.Р. (2009) и А.Р. (2007). Все они водворены в ИВС в порядке ст. 96 УПК КР.

Следствие продолжается. Ведомство отмечает, что после завершения расследования действиям задержанных будет дана юридическая оценка.


Теги:
нападение, разбой, Бишкек, милиция
Комментарии
