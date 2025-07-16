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Екатерина Лагно вышла в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

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- Самуэль Деди Ирие
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Екатерина Лагно стала единственной представительницей России, которая пробилась в 1/8 финала женского Кубка мира по шахматам, проходящего в Батуми. В напряжённой борьбе Лагно одолела Вантику Агравал и Анастасию Аврамиду, и теперь ей предстоит сыграть с десятым номером посева - харизматичной индийской шахматисткой Харикой Дронавалли.

Другие российские шахматистки, включая победительницу Кубка мира-2023 Александру Горячкину, уже покинули турнир. Горячкина уступила на тай-брейке казахстанской шахматистке Меруерт Камалиденовой, которая продолжает удивлять всех своим выступлением.

Турнир в Батуми проходит по нокаут-системе с двумя партиями классическим контролем времени и тай-брейком при необходимости. Пока в 1/8 финала прошли восемь из десяти шахматисток из топ-10 мирового рейтинга.

Лагно предстоит серьёзное испытание: Харика Дронавалли в последние годы показывает великолепные результаты и считается одной из сильнейших шахматисток мира. Предыдущие матчи Лагно, особенно с Вантикой Агравал, требовали от неё максимальной концентрации и сил, что обещает зрелищную и напряжённую борьбу.

Также в 1/8 финала выступают ведущие шахматистки из Китая, Индии, Украины и других стран. Турнир продолжится в ближайшие дни, а борьба за выход на турнир претенденток-2026 обещает быть горячей.


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URL: https://www.vb.kg/448194
Теги:
шахматы
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