Екатерина Лагно вышла в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Екатерина Лагно стала единственной представительницей России, которая пробилась в 1/8 финала женского Кубка мира по шахматам, проходящего в Батуми. В напряжённой борьбе Лагно одолела Вантику Агравал и Анастасию Аврамиду, и теперь ей предстоит сыграть с десятым номером посева - харизматичной индийской шахматисткой Харикой Дронавалли.

Другие российские шахматистки, включая победительницу Кубка мира-2023 Александру Горячкину, уже покинули турнир. Горячкина уступила на тай-брейке казахстанской шахматистке Меруерт Камалиденовой, которая продолжает удивлять всех своим выступлением.

Турнир в Батуми проходит по нокаут-системе с двумя партиями классическим контролем времени и тай-брейком при необходимости. Пока в 1/8 финала прошли восемь из десяти шахматисток из топ-10 мирового рейтинга.

Лагно предстоит серьёзное испытание: Харика Дронавалли в последние годы показывает великолепные результаты и считается одной из сильнейших шахматисток мира. Предыдущие матчи Лагно, особенно с Вантикой Агравал, требовали от неё максимальной концентрации и сил, что обещает зрелищную и напряжённую борьбу.

Также в 1/8 финала выступают ведущие шахматистки из Китая, Индии, Украины и других стран. Турнир продолжится в ближайшие дни, а борьба за выход на турнир претенденток-2026 обещает быть горячей.