В Кемине задержали двух граждан по подозрению в убийстве

В Чуйской области задержаны двое граждан, подозреваемых в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Сообщение о происшествии поступило 11 января в 13:10. В одном из домов города Кемин было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с ножевыми ранениями. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место, тело направили в морг, назначены судебно-правовые экспертизы.

Следствие установило, что в ночь на 11 января погибший находился в доме гражданина Б.Т., где вместе с ним и их знакомым С.К. распивал спиртные напитки. После случившегося один из участников С.К. скрылся.

В ходе оперативных мероприятий милиция установила и задержала обоих подозреваемых - Б.Т. и С.К., 1960 года рождения, которые были водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 122 Убийство УК Кыргызской Республики.

Расследование продолжается.


задержание, Кеминский район, убийство
