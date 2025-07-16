Билеты на ЧМ-2026 поступят в продажу 10 сентября

Международная федерация футбола (FIFA) объявила, что с 10 сентября стартует первый этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Для участия в розыгрыше билетов необходимо заранее зарегистрировать FIFA ID на официальном сайте федерации. FIFA рекомендует сделать это как можно раньше.

Чемпионат мира-2026 станет крупнейшим в истории - в нем примут участие 48 команд, сыграют 104 матча, а ожидаемая посещаемость превысит 6,5 миллиона зрителей. Продажа билетов будет проходить в несколько этапов вплоть до финала, запланированного на 19 июля 2026 года.

Жеребьевка группового этапа состоится в начале декабря, однако точное место и время проведения церемонии пока не объявлены.