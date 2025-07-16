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"Мы построили не торговый центр, а школу "Акыл Ордо", которую хотят отнять"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в рамках наведения порядка и восстановления справедливости в госсобственность будут возвращены объекты, незаконно приватизированные в 90-е годы. По его словам, освободившиеся земли пойдут под строительство школ, детсадов и социального жилья. Однако в ряде случаев, похоже, начали "выплескивать ребенка вместе с водой".

Под угрозой оказалась одна из немногих школ страны - Авторская школа-комплекс и детский сад "Акыл Ордо", работающие с 1996 года, где к каждому ребёнку предусмотрен индивидуальный и дифференцированный подход. Как рассказала на пресс-конференции директор учреждения Наталья Авдеева, здание было выкуплено официально, по рыночной стоимости, а в саму школу вложены десятки миллионов сомов, в том числе кредитные средства и личное имущество.

- Мы не понимаем, почему хотят отобрать то, что мы создавали 30 лет. Все документы у нас в порядке: красная книга, договор купли-продажи, счета. Это была частная собственность, которую мы приобрели абсолютно законно. Мы не забирали, наоборот, мы спасали, - говорит Авдеева.

Как рассказала директор, в 1996 году здание, в котором сейчас располагается школа, представляло собой полуразрушенный, давно не функционирующий детский сад. Внутри отсутствовали полы, сгнила проводка, не было отопления, а сам объект обременялся крупными долгами за тепло и энергоресурсы.

- Мы собирали деньги всем коллективом. Кто сколько мог. И только после полной оплаты, акционерное общество "Азат" официально продало нам здание. Все счета, акты, договоры у нас на руках. Мы шли по пути закона и восстановления, - говорит Авдеева.

Позже на базе детского сада была открыта и начальная школа, а затем полная общеобразовательная школа. По словам директора, учреждение изначально делало ставку на помощь детям с особыми образовательными потребностями: в штате работают дефектологи, логопеды, психологи, невропатологи и специалисты ЛФК.

По её словам, за 30 лет школа выпустила более 10 выпусков одиннадцатиклассников, выдав аттестаты государственного образца. Выпускники "Акыл Ордо" учатся в вузах Кыргызстана и за рубежом: в Канаде, Южной Корее, Казахстане, Беларуси и США. Некоторые уже приводят в родную школу своих детей.

В 2014 и 2021 году были построены два трехэтажных корпуса, по площади больше здания самого детского сада и на сегодня в учреждении обучаются не только дети дошкольного возраста , но и дети с 1 по 11 класс. Школа вошла в шестерку лучших по республиканскому рейтингу Министерства образования.

- Мы вкладывали все свои деньги, кредиты, личное имущество. Только для того, чтобы детям было где учиться, и чтобы они могли вырасти полноценными, образованными гражданами. Мы не отнимали у государства, наоборот, мы его дополняли. Мы построили не торговый центр, не ресторан. Мы построили школу, - подчеркнула Наталья Авдеева.

Сейчас педагогический коллектив просит государство внимательно подойти к ситуации и не допустить закрытия уникального образовательного учреждения.

- Нам важно продолжить начатое. Мы укомплектованы, готовы к новому учебному году, у нас есть педагоги, дети, родители, результаты. Нам просто нужно, чтобы нам дали работать. И мы будем продолжать делать то, что умеем лучше всего, а именно помогать детям, - заключила директор.


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URL: https://www.vb.kg/448200
Теги:
школа, Кыргызстан, скандал
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